Російський фрегат "Адмірал Ессен" у Новоросійську уразили ракетою "Нептун", - ВМС

Удар по російському фрегату "Адмірал Ессен", який Сили оборони уразили в ніч на 9 вересня у Новоросійську, завдали українською ракетою "Нептун".

Про це повідомили у Військово-Морських силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Більше про ураження

Зазначається, що корабель флоту РФ атакували ракетою під час комбінованого удару Сил оборони України, до якого долучилися підрозділи СБС, ГУР, СБУ та інших складових українського війська.

"Військові моряки "Нептуном" поцілили носій крилатих ракет "Калібр" фрегат "Адмірал Ессен", — прокоментували ураження у ВМС.

Супутниковий знімок російської бази в Новоросійську після нічної атаки опублікували в OSINT-проєкті "Exilenova+". За даними ГУР, на фрегаті уразили надпалубну надбудову.

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Що відомо про фрегат РФ?

"Адмірал Ессен" — російський фрегат проєкту 11356Р "Буревестник", носій крилатих ракет "Калібр", які ворог постійно використовує для терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Спущений на воду у 2014 році та включений до складу Чорноморського флоту РФ. Корабель брав участь у ракетних ударах по Сирії у 2017 році та по Україні з 2022-го. Озброєний крилатими ракетами 3М14 "Калібр", зенітним ракетним комплексом "Штиль-1" та 100-мм артустановкою А-190.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у Новоросійську після атаки дронів палає мазутний термінал та низка підприємств.

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