128 из 149 БПЛА были нейтрализованы ПВО. Зафиксированы попадания в 13 точках, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 10 сентября российские оккупанты запустили по Украине 149 ударных БПЛА.

Об этом говорится в сводке Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.

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Чем атаковал враг?

Так, враг атаковал беспилотниками типа Shahed (половина из них реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Миллерево, Курск, Приморско-Ахтарск, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

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Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 128 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 точках, а также падение сбитых (обломки) в 9 точках.

В настоящее время атака РФ продолжается, в воздушном пространстве Украины фиксируются вражеские БПЛА.

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