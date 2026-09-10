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Новини Результат роботи ППО
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128 із 149 БпЛА знешкодила ППО. Зафіксовано влучання на 13 локаціях, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 10 вересня: результати роботи ППО

У ніч на 10 вересня російські окупанти випустили по Україні 149 ударних БпЛА.

Про це йдеться у зведенні Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

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Чим атакував ворог?

Так, ворог атакував безпілотниками типу Shahed (половина з них реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія", із напрямків: Міллерево, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локації.

Наразі атака РФ триває, у повітряному просторі України фіксують ворожі БпЛА.

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Атака шахедів 10 вересня: результати роботи ППО

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