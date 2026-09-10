РФ атаковала гражданский буксир на Одесчине: погибли двое граждан Азербайджана, еще двое — госпитализированы
Россия совершила очередную атаку на гражданское судоходство в Одесской области, в результате чего погибли двое членов экипажа.
Об этом сообщает Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в результате удара поврежден буксир Tedy под иностранным флагом.
Сообщается, что погибли двое членов экипажа — граждане Азербайджана.
Еще двое граждан Азербайджана пострадали и были госпитализированы.
Шестерым членам экипажа, также гражданам Азербайджана, оказали необходимую помощь на месте, госпитализация им не потребовалась.
Угроза со стороны РФ
Отмечается, что Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданские суда и портовую инфраструктуру Украины, создавая прямую угрозу для украинских и иностранных моряков.
"Украина фиксирует каждый такой случай и продолжает информировать международных партнеров о систематических российских атаках на гражданское судоходство и транспортную инфраструктуру", — добавили в министерстве.
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