Росіяни атакували цивільний буксир на Одещині: загинули двоє громадян Азербайджану, ще двоє - госпіталізовані

Росія здійснила чергову атаку на цивільне судноплавство в Одеській області, унаслідок чого загинули двоє членів екіпажу.

Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, унаслідок удару пошкоджено буксир Tedy під іноземним прапором.

Повідомляється, що загинули двоє членів екіпажу - громадяни Азербайджану.

Ще двоє громадян Азербайджану постраждали та були госпіталізовані.

Шістьом членам екіпажу, також громадянам Азербайджану, надали необхідну допомогу на місці, госпіталізація їм не знадобилася.

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Загроза РФ

Наголошується, що Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільні судна та портову інфраструктуру України, створюючи пряму загрозу для українських та іноземних моряків.

"Україна фіксує кожен такий випадок та продовжує інформувати міжнародних партнерів про системні російські атаки на цивільне судноплавство і транспортну інфраструктуру", - додали в міністерстві.

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