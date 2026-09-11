Украина заключит первый Drone Deal с Канадой: 30% дронов будут переданы Украине, - Зеленский

Индустрия дронов

Первое соглашение Drone Deal Украины с государством Американского континента будет заключено с Канадой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

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"Первая сделка по дронам с государством Американского континента будет заключена именно с Канадой. В Альберте вместе с премьер-министром Марком Карни мы осмотрели дроны, которые одними из первых начнут работать в рамках этого соглашения. Канада готова заказывать большие объемы, и 30% произведенной продукции будет передаваться Украине", — говорится в сообщении.

Зеленский также подчеркнул, что нужно искать решения и технологии для противодействия реактивным "шахедам"

"Мы работаем над этим и будем делиться наработками и решениями с нашими партнерами.

Помогаем тем, кто помогает нам. Благодарим Канаду за настоящее партнерство", — добавил президент.

Drone Deal: что известно?

Drone Deal — это новый масштабный формат международного оборонного сотрудничества, инициированный Украиной в 2026 году. В отличие от обычного экспорта или военной помощи, эта программа предусматривает долгосрочное стратегическое сотрудничество между украинским оборонно-промышленным комплексом (MilTech) и партнерами.

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Ключевые условия и суть соглашения:

Обмен опытом и технологиями: Украина делится с партнерами уникальным практическим опытом ведения современной высокотехнологичной войны, проверенными в боях технологиями и программным обеспечением.

Финансирование и производство: Страны-партнеры заказывают и финансируют производство украинских разработок или совместных предприятий.

Распределение продукции: часть произведенной техники (обычно 30 %) передается непосредственно Силам обороны Украины, а остальная часть направляется на укрепление оборонного потенциала страны-партнера.

Долгосрочные обязательства: соглашения заключаются на длительный срок (во многих случаях — до 10 лет).

Что включает в себя Drone Deal:

Беспилотники: перехватчики воздушных целей, ударные и разведывательные БПЛА (например, Vampire, P1-SUN, Shrike, "Гор"). Наземные комплексы: робототехника для разминирования, зачистки и логистики. Защита и связь: системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), средства защищенной связи и ситуационного анализа поля боя.

Среди участников проекта — Дания, Нидерланды, Эстония, Латвия, Норвегия, Финляндия и другие.

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