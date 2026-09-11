Україна укладе першу Drone Deal із Канадою: 30% дронів передаватимуть Україні, - Зеленський
Індустрія дронів
Перша Drone Deal України з державою Американського континенту буде укладена з Канадою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Україні Володимир Зеленський на своїй фейсбук-сторінці.
"Перша Drone Deal із державою Американського континенту буде саме з Канадою. В Альберті разом із Прем’єр-міністром Марком Карні подивилися на дрони, які одними з перших запрацюють у межах цієї угоди. Канада готова замовляти великі обсяги, і 30% виробленого буде передаватися Україні", - йдеться в повідомленні.
Зеленський також наголосив, що потрібно шукати рішення та технології для протидії реактивним "шахедам"
"Ми працюємо над цим і будемо ділитися напрацюваннями та рішеннями з нашими партнерами.
Допомагаємо тим, хто допомагає нам. Дякуємо Канаді за справжнє партнерство", - додав президент.
Drone Deal: що відомо?
Drone Deal - це новий масштабний формат міжнародного оборонного співробітництва, ініційований Україною у 2026 році.На відміну від звичайного експорту чи військової допомоги, ця програма передбачає довгострокову стратегічну кооперацію між українським оборонно-промисловим комплексом (MilTech) та партнерами.
Ключові умови та суть угоди:
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Обмін досвідом та технологіями:Україна ділиться з партнерами унікальним практичним досвідом ведення сучасної високотехнологічної війни, випробуваними у боях технологіями та програмним забезпеченням.
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Фінансування та виробництво:Країни-партнери замовляють і фінансують виробництво українських розробок чи спільних підприємств.
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Розподіл продукції:Частина виготовленої техніки (зазвичай 30%) передається безпосередньо Силам оборони України, а решта спрямовується на посилення оборонного потенціалу країни-партнера.
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Довгострокові зобов'язання:Угоди укладаються на довготривалий термін (у багатьох випадках — до 10 років).
Що охоплює Drone Deal:
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Безпілотники: перехоплювачі повітряних цілей, ударні та розвідувальні БпЛА (наприклад, Vampire, P1-SUN, Shrike, "Гор").
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Наземні комплекси: робототехніка для розмінування, зачистки та логістики.
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Захист та зв'язок:системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), засоби захищеного зв'язку та ситуаційного аналізу поле бою.
Серед учасників проєкту Данія, Нідерланди, Естонія, Латвія, Норвегія, Фінляндія та інші.
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