Україна укладе першу Drone Deal із Канадою: 30% дронів передаватимуть Україні, - Зеленський

Індустрія дронів

Перша Drone Deal України з державою Американського континенту буде укладена з Канадою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Україні Володимир Зеленський на своїй фейсбук-сторінці.

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"Перша Drone Deal із державою Американського континенту буде саме з Канадою. В Альберті разом із Прем’єр-міністром Марком Карні подивилися на дрони, які одними з перших запрацюють у межах цієї угоди. Канада готова замовляти великі обсяги, і 30% виробленого буде передаватися Україні", - йдеться в повідомленні.

Зеленський також наголосив, що потрібно шукати рішення та технології для протидії реактивним "шахедам"

"Ми працюємо над цим і будемо ділитися напрацюваннями та рішеннями з нашими партнерами.

Допомагаємо тим, хто допомагає нам. Дякуємо Канаді за справжнє партнерство", - додав президент.

Drone Deal: що відомо?

Drone Deal - це новий масштабний формат міжнародного оборонного співробітництва, ініційований Україною у 2026 році.На відміну від звичайного експорту чи військової допомоги, ця програма передбачає довгострокову стратегічну кооперацію між українським оборонно-промисловим комплексом (MilTech) та партнерами.

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Ключові умови та суть угоди:

Обмін досвідом та технологіями:Україна ділиться з партнерами унікальним практичним досвідом ведення сучасної високотехнологічної війни, випробуваними у боях технологіями та програмним забезпеченням.

Фінансування та виробництво:Країни-партнери замовляють і фінансують виробництво українських розробок чи спільних підприємств.

Розподіл продукції:Частина виготовленої техніки (зазвичай 30%) передається безпосередньо Силам оборони України, а решта спрямовується на посилення оборонного потенціалу країни-партнера.

Довгострокові зобов'язання:Угоди укладаються на довготривалий термін (у багатьох випадках — до 10 років).

Що охоплює Drone Deal:

Безпілотники: перехоплювачі повітряних цілей, ударні та розвідувальні БпЛА (наприклад, Vampire, P1-SUN, Shrike, "Гор"). Наземні комплекси: робототехніка для розмінування, зачистки та логістики. Захист та зв'язок:системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), засоби захищеного зв'язку та ситуаційного аналізу поле бою.

Серед учасників проєкту Данія, Нідерланди, Естонія, Латвія, Норвегія, Фінляндія та інші.

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