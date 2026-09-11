Реактивные "шахеды" снова атакуют Киев: есть попадание в офисное здание, возник пожар (обновлено)

В Киеве во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

В Воздушных силах предупредили: "Реактивный БПЛА над городом! Находитесь в укрытиях".

Впоследствии в столице раздались взрывы.

Мэр Виталий Кличко заявил о работе ПВО.

По данным мэра, в результате атаки поврежден автомобиль быстрой, направлявшийся на вызов.

Медики не пострадали.

По предварительной информации, в Подольском районе произошло попадание БпЛА в офисное помещение.

"В Подольском районе, где БпЛА попал в офисное здание, возгорание и разрушение на уровне 4 этажа. В рядом расположенном одноэтажном бытовом здании возник пожар", - впоследствии добавил мэр.

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Что предшествовало?

Как известно, утром оккупанты нанесли удары по АЗС в двух районах Киева. В результате атаки погибли 2 человека, более 10 человек пострадали.

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