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Реактивные "шахеды" снова атакуют Киев: есть попадание в офисное здание, возник пожар (обновлено)
В Киеве во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В Воздушных силах предупредили: "Реактивный БПЛА над городом! Находитесь в укрытиях".
Впоследствии в столице раздались взрывы.
Мэр Виталий Кличко заявил о работе ПВО.
По данным мэра, в результате атаки поврежден автомобиль быстрой, направлявшийся на вызов.
Медики не пострадали.
По предварительной информации, в Подольском районе произошло попадание БпЛА в офисное помещение.
"В Подольском районе, где БпЛА попал в офисное здание, возгорание и разрушение на уровне 4 этажа. В рядом расположенном одноэтажном бытовом здании возник пожар", - впоследствии добавил мэр.
Что предшествовало?
- Как известно, утром оккупанты нанесли удары по АЗС в двух районах Киева. В результате атаки погибли 2 человека, более 10 человек пострадали.
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