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Новини Обстріли Києва
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Реактивні "шахеди" знову атакують Київ: є влучання в офісну будівлю, виникла пожежа (оновлено)

Вибухи знову пролунали у Києві 11 вересня: що відомо?

У Києві під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У Повітряних силах попередили: "Реактивний БпЛА над містом! Перебувайте в укриттях".

Згодом у столиці пролунали вибухи.

Мер Віталій Кличко заявив про роботу ППО.

За даними мера, внаслідок атаки пошкоджено автомобіль швидкої, що прямував на виклик.

Медики не постраждали.

За попередньою інформацією, в Подільському районі сталося влучання БпЛА в офісне приміщення.

"У Подільському районі, де БпЛА влучив в офісну будівлю, загоряння та руйнування на рівні 4 поверху. У поруч розташованій одноповерховій побутовій будівлі виникла пожежа", - згодом додав мер.

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Що передувало?

  • Як відомо, вранці окупанти завдали ударів по АЗС у двох районах Києва. Внаслідок атаки загинули 2 людини, понад 10 осіб постраждали.

Також читайте: На Київщині триває ліквідація наслідків ворожої атаки. ФОТОрепортаж

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Київ (17017) обстріл (36657)
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