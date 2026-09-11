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Реактивні "шахеди" знову атакують Київ: є влучання в офісну будівлю, виникла пожежа (оновлено)
У Києві під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
У Повітряних силах попередили: "Реактивний БпЛА над містом! Перебувайте в укриттях".
Згодом у столиці пролунали вибухи.
Мер Віталій Кличко заявив про роботу ППО.
За даними мера, внаслідок атаки пошкоджено автомобіль швидкої, що прямував на виклик.
Медики не постраждали.
За попередньою інформацією, в Подільському районі сталося влучання БпЛА в офісне приміщення.
"У Подільському районі, де БпЛА влучив в офісну будівлю, загоряння та руйнування на рівні 4 поверху. У поруч розташованій одноповерховій побутовій будівлі виникла пожежа", - згодом додав мер.
Що передувало?
- Як відомо, вранці окупанти завдали ударів по АЗС у двох районах Києва. Внаслідок атаки загинули 2 людини, понад 10 осіб постраждали.
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