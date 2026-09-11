Португалия поддерживает использование российских активов в интересах Украины, - МИД страны

Португалия поддерживает использование замороженных российских активов в интересах Украины, но в то же время понимает озабоченность Бельгии по этому поводу.

Об этом заявил министр иностранных дел Португалии Паулу Рангель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Португалия не станет препятствовать

Так, по словам министра, Португалия не будет препятствовать использованию замороженных российских активов для финансирования Украины, если в ЕС достигнут консенсуса по этому вопросу.

"Португалия поддерживает эту идею и никогда не будет препятствовать использованию этих 200 млрд евро", — сказал Рангель.

В то же время он отметил, что обеспокоенность Бельгии и ее призыв о финансовых гарантиях на уровне ЕС были "действительно уместными", ведь любая договоренность, которая заставит страну нести непропорционально большую долю юридических или финансовых рисков, может подорвать доверие к ней на международных рынках.

Рангель выразил надежду, что ЕС удастся найти "очень конструктивное решение", при этом признав, что остаются трудности с обеспечением гарантий для Бельгии.

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Доходы от активов России и помощь Украине

В середине апреля 2026 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина уже получила 90% финансирования по механизму ERA Loans — средств за счет доходов от замороженных активов России. Таким образом, это около $45 млрд.

Как сообщалось, европейский депозитарий Euroclear в 2025 году получил 5 млрд евро процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов, что на 26 % меньше, чем в 2024 году.

В начале апреля 2026 года Европейский Союз получил 1,4 млрд евро от начисления процентов на замороженные средства Центрального банка РФ, хранящиеся в европейских центральных депозитариях ценных бумаг.

В августе 2025 года Евросоюз получил третий транш доходов от заблокированных в ЕС российских активов на сумму 1,6 млрд евро.

Два предыдущих поступили в июле 2024 года и апреле 2025 года. Тогда 90% средств были направлены на поддержку Украины через Европейский фонд мира (EPF), а 10% — через Ukraine Facility.

Начиная с третьего транша, 95% средств направляются через Механизм сотрудничества по вопросам займов для Украины (Ukraine Loan Cooperation Mechanism, ULCM), а 5% — через Европейский фонд мира (EPF).

В середине апреля 2026 года Украина получила финальный транш от Великобритании в размере 752 млн фунтов стерлингов (примерно 1 млрд долларов) в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

До этого Евросоюз направил Украине дополнительные 80 млн евро, сформированные за счет доходов от замороженных активов России.

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