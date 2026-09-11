Португалия поддерживает использование российских активов в интересах Украины, - МИД страны
Португалия поддерживает использование замороженных российских активов в интересах Украины, но в то же время понимает озабоченность Бельгии по этому поводу.
Об этом заявил министр иностранных дел Португалии Паулу Рангель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Португалия не станет препятствовать
Так, по словам министра, Португалия не будет препятствовать использованию замороженных российских активов для финансирования Украины, если в ЕС достигнут консенсуса по этому вопросу.
"Португалия поддерживает эту идею и никогда не будет препятствовать использованию этих 200 млрд евро", — сказал Рангель.
В то же время он отметил, что обеспокоенность Бельгии и ее призыв о финансовых гарантиях на уровне ЕС были "действительно уместными", ведь любая договоренность, которая заставит страну нести непропорционально большую долю юридических или финансовых рисков, может подорвать доверие к ней на международных рынках.
Рангель выразил надежду, что ЕС удастся найти "очень конструктивное решение", при этом признав, что остаются трудности с обеспечением гарантий для Бельгии.
Доходы от активов России и помощь Украине
- В середине апреля 2026 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина уже получила 90% финансирования по механизму ERA Loans — средств за счет доходов от замороженных активов России. Таким образом, это около $45 млрд.
- Как сообщалось, европейский депозитарий Euroclear в 2025 году получил 5 млрд евро процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов, что на 26 % меньше, чем в 2024 году.
- В начале апреля 2026 года Европейский Союз получил 1,4 млрд евро от начисления процентов на замороженные средства Центрального банка РФ, хранящиеся в европейских центральных депозитариях ценных бумаг.
- В августе 2025 года Евросоюз получил третий транш доходов от заблокированных в ЕС российских активов на сумму 1,6 млрд евро.
- Два предыдущих поступили в июле 2024 года и апреле 2025 года. Тогда 90% средств были направлены на поддержку Украины через Европейский фонд мира (EPF), а 10% — через Ukraine Facility.
- Начиная с третьего транша, 95% средств направляются через Механизм сотрудничества по вопросам займов для Украины (Ukraine Loan Cooperation Mechanism, ULCM), а 5% — через Европейский фонд мира (EPF).
- В середине апреля 2026 года Украина получила финальный транш от Великобритании в размере 752 млн фунтов стерлингов (примерно 1 млрд долларов) в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).
- До этого Евросоюз направил Украине дополнительные 80 млн евро, сформированные за счет доходов от замороженных активов России.
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