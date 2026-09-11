Португалія підтримує використання росактивів на користь України, - МЗС країни

Португалія підтримує використання заморожених російських активів для України, але водночас розуміє занепокоєння Бельгії з цього приводу.

Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Паулу Рангель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Португалія не стане на заваді

Так, за словами міністра, Португалія не стане на заваді використанню заморожених російських активів на фінансування України, якщо в ЄС досягнуть консенсусу з цього питання.

"Португалія підтримує цю ідею і ніколи не стане на заваді використанню цих 200 млрд євро", – сказав Рангель.

Водночас він зауважив, що занепокоєння Бельгії та її заклик щодо фінансових гарантій на рівні ЄС були "справді доречними", адже будь-яка домовленість, яка змусить країну нести непропорційно велику частку юридичних або фінансових ризиків, може підірвати довіру до неї на міжнародних ринках.

Рангель висловив сподівання, що ЄС вдасться знайти "дуже конструктивне рішення", водночас визнавши, що залишаються труднощі щодо забезпечення гарантій для Бельгії.

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Доходи від активів Росії та допомога Україні

У середині квітня 2026 року міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Україна вже отримала 90% фінансування за механізмом ERA Loans – коштів за рахунок доходів від заморожених активів Росії. Таким чином, це близько $45 млрд.

Як повідомлялося, європейський депозитарій Euroclear у 2025 році отримав 5 млрд євро процентних доходів від інвестування заблокованих російських активів, що на 26 % менше, ніж у 2024 році.

На початку квітня 2026 року Європейський Союз отримав 1,4 млрд євро від нарахування відсотків на заморожені кошти Центрального банку РФ, що зберігаються у європейських центральних депозитаріях цінних паперів.

У серпні 2025 року Євросоюз отримав третій транш прибутків від заблокованих в ЄС російських активів на суму 1,6 млрд євро.

Два попередніх надійшли у липні 2024 року та квітні 2025 року. Тоді 90% коштів спрямували на підтримку України через Європейський фонд миру (EPF), а 10% – через Ukraine Facility.

Починаючи з третього траншу, 95% коштів спрямовують на через Механізм співробітництва з питань позик для України (Ukraine Loan Cooperation Mechanism, ULCM), а 5% – через Європейський фонд миру (EPF).

У середині квітня 2026 року Україна отримала фінальний транш від Великої Британії у розмірі 752 млн фунтів стерлінгів (приблизно $1 млрд) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

До цього Євросоюз спрямовав Україні додаткові 80 млн євро, сформовані за рахунок доходів від заморожених активів Росії.

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