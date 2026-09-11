Враг повторно атаковал реактивным БПЛА офисное здание в Подольском районе Киева
В Подольском районе Киева зафиксировано повторное попадание в офисное здание.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
"В Подольском районе, по предварительным данным, произошло повторное попадание в 5-этажное офисное здание, куда было и сегодня днем", - сообщил Кличко в 18:56.
В 19:08 Кличко сообщил, что в результате повторного попадания по офисному зданию в Подольском районе произошло также возгорание в соседнем складском здании. На месте работают экстренные службы.
- Перед этим в 18:24 Воздушные силы ВСУ сообщали о реактивном БПЛА над столицей.
Что предшествовало
Напомним, что днем 11 сентября оккупанты атаковали реактивным БПЛА офисное здание в Киеве.
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Але добре хоч те, що ЦАР з ЦАРИЦЕЮ зараз в безпечній Канаді ... киян це має хоч якось заспокоювати !