Враг повторно атаковал реактивным БПЛА офисное здание в Подольском районе Киева

В Подольском районе Киева зафиксировано повторное попадание в офисное здание.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки

"В Подольском районе, по предварительным данным, произошло повторное попадание в 5-этажное офисное здание, куда было и сегодня днем", - сообщил Кличко в 18:56.

В 19:08 Кличко сообщил, что в результате повторного попадания по офисному зданию в Подольском районе произошло также возгорание в соседнем складском здании. На месте работают экстренные службы.

Перед этим в 18:24 Воздушные силы ВСУ сообщали о реактивном БПЛА над столицей.

Что предшествовало

Напомним, что днем 11 сентября оккупанты атаковали реактивным БПЛА офисное здание в Киеве.

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