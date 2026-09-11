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Новости Атака беспилотников на Киев
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Враг повторно атаковал реактивным БПЛА офисное здание в Подольском районе Киева

шахед

В Подольском районе Киева зафиксировано повторное попадание в офисное здание.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки 

"В Подольском районе, по предварительным данным, произошло повторное попадание в 5-этажное офисное здание, куда было и сегодня днем", - сообщил Кличко в 18:56.

В 19:08 Кличко сообщил, что в результате повторного попадания по офисному зданию в Подольском районе произошло также возгорание в соседнем складском здании. На месте работают экстренные службы.

  • Перед этим в 18:24 Воздушные силы ВСУ сообщали о реактивном БПЛА над столицей.

Что предшествовало

Напомним, что днем 11 сентября оккупанты атаковали реактивным БПЛА офисное здание в Киеве.

Читайте также: В двух районах Киева зафиксированы попадания БПЛА в офисные здания (обновлено)

Автор: 

Киев (27425) Кличко Виталий (4400) атака (2058) реактивный шахед (29)
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Топ комментарии
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ЖАХ! ЖАХ! ЖАХ!

Але добре хоч те, що ЦАР з ЦАРИЦЕЮ зараз в безпечній Канаді ... киян це має хоч якось заспокоювати !
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11.09.2026 19:55 Ответить
+1
Z-елені! Припиніть цей нескінченний герань-терор ворогом столиці України!
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11.09.2026 19:52 Ответить
+1
Це ж наче компанія з російським корінням? Даремно вони Майкла Пенса ввели в правіління.
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11.09.2026 20:44 Ответить

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