Ворог повторно атакував реактивним БпЛА офісну будівлю у Подільському районі Києва

У Подільському районі Києва зафіксовано повторне влучання в офісну будівлю.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

"У Подільському районі, попередньо, повторне влучання в 5-поверхову офісну будівлю, куди було і сьогодні вдень", - повідомив Кличко о 18:56.

О 19:08 Кличко поінформував, що внаслідок повторного влучання по офісній будівлі в Подільському районі, сталося також загоряння в складській будівлі поруч. Екстрені працюють служби на місці.

Перед цим о 18:24 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про реактивний БпЛА над столицею.

Що передувало

Нагадаємо, що вдень 11 вересня окупанти атакували реактивним БпЛА офісну будівлю в Києві.

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