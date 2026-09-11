Ворог повторно атакував реактивним БпЛА офісну будівлю у Подільському районі Києва
У Подільському районі Києва зафіксовано повторне влучання в офісну будівлю.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
"У Подільському районі, попередньо, повторне влучання в 5-поверхову офісну будівлю, куди було і сьогодні вдень", - повідомив Кличко о 18:56.
О 19:08 Кличко поінформував, що внаслідок повторного влучання по офісній будівлі в Подільському районі, сталося також загоряння в складській будівлі поруч. Екстрені працюють служби на місці.
- Перед цим о 18:24 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про реактивний БпЛА над столицею.
Що передувало
Нагадаємо, що вдень 11 вересня окупанти атакували реактивним БпЛА офісну будівлю в Києві.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль