Магучих стала первой в истории абсолютной чемпионкой в прыжках в высоту
Украинская спортсменка Ярослава Магучих стала первой в истории победительницей Абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике в женских прыжках в высоту.
Об этом сообщает "Суспільне Спорт", передает Цензор.НЕТ.
Победа украинки
Магучих преодолела планку на высоте 1,99 м, чего не удалось сделать ее главной сопернице - австралийке Николе Олислагерс. Это был первый абсолютный чемпионат мира, поэтому Ярослава стала первой в истории и пока единственной обладательницей этого титула.
Всего в последнем международном турнире для спортсменок приняли участие три украинки - Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко.
Ирина Геращенко и Юлия Левченко завершили соревнования пятой и шестой с результатами 1,91 м и 1,87 м.
Кохан завоевал бронзу абсолютного ЧМ в метании молота
Еще одну награду абсолютного чемпионата мира в Будапеште Украине принес Михаил Кохан в метании молота. В своей лучшей попытке он отправил снаряд на 78 м 90 см.
Золото с результатом 81,46 м завоевал Мерлин Гуммель из Германии. Серебро с показателем 80,30 м досталось венгру Бенце Галашу.
Результаты Абсолютного чемпионата мира:
- 1. Ярослава Магучих (Украина) — 1,99 метра;
- 2. Никола Олислагерс (Австралия) — 1,95 метра;
- 3. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,91 метра;
- 4. Ангелина Топич (Сербия) — 1,91 метра;
- 5. Ирина Геращенко (Украина) — 1,91 метра;
- 6. Юлия Левченко (Украина) — 1,86 метра.
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