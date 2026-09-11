Магучіх стала першою в історії абсолютною чемпіонкою в стрибках у висоту
Українська спортсменка Ярослава Магучіх стала першою в історії переможницею Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики у жіночих стрибках у висоту.
Про це повідомляє "Суспільне Спорт", передає Цензор.НЕТ.
Перемога українки
Магучіх подолала планку на висоті 1,99 м, що не вдалося зробити її головній суперниці — австралійці Ніколі Оліслагерс. Це був перший абсолютний чемпіонат світу, тому Ярослава стала першою в історії та наразі єдиною володаркою цього титулу.
Загалом в останньому міжнародному турнірі для спортсменок взяли участь три українки — Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко.
Ірина Геращенко та Юлія Левченко закінчили змагання пʼятою та шостою з результатами 1,91 м і 1,87 м.
Кохан здобув бронзу абсолютного ЧС у метанні молота
Ще одну нагороду абсолютного чемпіонату світу в Будапешті Україні приніс Михайло Кохан у метанні молота. У своїй найкращій спробі він відправив снаряд на 78 м 90 см.
Золото з результатом 81,46 м виграв Мерлін Гуммель з Німеччини. Срібло з показником 80,30 м дісталося угорцю Бенце Галашу.
Результати Абсолютного чемпіонату світу:
- 1. Ярослава Магучіх (Україна) — 1,99 метра;
- 2. Нікола Оліслагерс (Австралія) — 1,95 метра;
- 3. Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1,91 метра;
- 4. Ангеліна Топич (Сербія) — 1,91 метра;
- 5. Ірина Геращенко (Україна) — 1,91 метра;
- 6. Юлія Левченко (Україна) — 1,86 метра.
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