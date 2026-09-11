Обломки многих БПЛА, в том числе с боевой частью, обнаружили в Румынии

В пятницу, 11 сентября, в Румынии обнаружили обломки множества БПЛА. Некоторые из них имели боевую часть.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии, пишет Digi24, сообщает Цензор.НЕТ.

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Многочисленные находки обломков

Обломки беспилотных летательных аппаратов обнаружены сразу в нескольких местах - в районе Констанцы, в граничащем с Украиной уезде Тульча и в Черном море.

В частности, два фрагмента БПЛА обнаружили на пляже в уезде Тульча, а еще два - извлекли из акватории Чёрного моря.

В одном из случаев специалисты обнаружили боевую часть с взрывчаткой, после чего обломок был успешно обезврежен. О других подозрительных фрагментах в прибрежных водах сообщил экипаж гражданского судна, после чего их нашли и извлекли пограничники - взрывоопасных веществ внутри не обнаружилось.

Также обнаружены фрагменты БПЛА в приморской местности к северу от Констанцы.

Специалисты Минобороны считают, что речь идет об обломках четырех БПЛА - в том числе дрона-перехватчика, в котором ещё оставался неразорвавшийся заряд. Все обломки были безопасно обезврежены.

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Что предшествовало

Напомним, что 10 сентября сообщалось о том, что Румыния подняла в воздух два истребителя F-18 и военный вертолёт после обнаружения группы воздушных целей вблизи украинской границы. Жителей северной части уезда Тулча предупредили о возможном падении обломков и призвали укрыться - тревога длилась около полутора часов.

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