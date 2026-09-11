Уламки багатьох БпЛА, зокрема з бойовою частиною, виявили в Румунії

У п’ятницю, 11 вересня, в Румунії виявили уламки багатьох БпЛА. Деякі з них були з бойовою частиною.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Румунії, пише Digi24, інформує Цензор.НЕТ.

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Численні знахідки уламків

Уламки безпілотних літальних апаратів виявлено одразу у кількох місціях – в районі Констанци, прикордонного з Україною повіту Тульча та у Чорному морі.

Зокрема, два фрагменти БпЛА виявили на пляжі в повіті Тульча, а ще два — вилучили з акваторії Чорного моря.

В одному з випадків фахівці зафіксували бойову частину з вибухівкою, після чого уламок успішно знешкодили. Про інші підозрілі фрагменти у прибережних водах повідомив екіпаж цивільного судна, після чого їх знайшли та дістали прикордонники — вибухонебезпечних речовин усередині не виявилося.

Також виявлено фрагменти БпЛА у приморській місцевості північніше Констанци.

Фахівці Міноборони вважають, що йдеться про уламки чотирьох БпЛА – у тому числі дрон-перехоплювач, у якому ще залишався нерозірваний заряд. Усі уламки безпечно нейтралізували.

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Що передувало

Нагадаємо, що 10 вересня повідомлялося про те, що Румунія підняла в повітря два винищувачі F-18 та військовий вертоліт після виявлення групи повітряних цілей поблизу українського кордону. Жителів північної частини повіту Тулча попередили про можливе падіння уламків та закликали сховатися – тривога тривала близько півтори години.

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