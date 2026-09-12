В Бельгии не поддерживают перенос замороженных активов РФ из Euroclear в структуру под контролем ЕС, - СМИ

В Бельгии не поддерживают перевод средств из бельгийского депозитария Euroclear в другую финансовую структуру, находящуюся под контролем Европейского Союза, с целью облегчения их конфискации для поддержки Украины.

Об этом "Суспільному" рассказал бельгийский чиновник, сообщает Цензор.НЕТ.

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Позиция Брюсселя

На прошлой неделе в интервью Euronews министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Евросоюз может сменить держателя замороженных российских активов с Бельгии на ЕС.

Однако бельгийский чиновник сообщил, что их позиция остается неизменной.

"Любое предложение относительно замороженных российских активов должно предусматривать полное и юридически безупречное решение, которое будет охватывать как активы, так и обязательства компании "Euroclear" и бельгийского государства", — сказал чиновник.

При этом, по словам чиновника, необходимо также в полной мере учесть юридические риски, связанные с судебными разбирательствами в России, в частности с решением, "вынесенным российским судом в июле в рамках апелляционного разбирательства".

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Что этому предшествовало?

Ряд стран Евросоюза призывает Брюссель вернуться к вопросу использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Дискуссия активизировалась на фоне необходимости обеспечить дальнейшее финансирование Украины и поиска в ЕС механизма, который позволил бы использовать российские государственные средства.

Ранее речь шла примерно о 200 млрд евро замороженных суверенных активов РФ в Европе, большинство из которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

В то же время в Кремле пригрозили судебным преследованием в случае использования замороженных российских активов для финансирования Украины.

В правительстве Бельгии выступили против использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

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