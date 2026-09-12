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Новости Волынская трагедия
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Уже несколько часов продолжается массированная атака БпЛА на Волыни: известно о 5 пострадавших

продолжается массированная атака БПЛА на Волыни

Сегодня, 12 сентября, российские войска уже более четырех часов ведут массированные атаки на Волынскую область, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОГА Роман Романюк, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Более 10 вражеских целей вошли в воздушное пространство области во время воздушной тревоги.

Большинство атаковали Ковельскую громаду. Здесь на данный момент ранены 5 человек. Всем оказана медицинская помощь. Погибших нет.

Один случай попадания обломков дрона зафиксирован в пассажирском поезде в Луцке. Погибших и пострадавших нет, людей удалось эвакуировать до попадания.

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"Призываю жителей Волыни находиться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги. Россия продолжает террор, в воздушном пространстве снова появились вражеские цели", — подчеркнул глава ОГА.

Что предшествовало

Ранее в "Укрзализныце" сообщили, что враг в очередной раз атаковал железную дорогу. Есть попадания в Луцке и Фастове, пассажиров эвакуировали.

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Автор: 

Луцк (637) обстрел (35369) Білин (27) Волынская область (1167) Ковельский район (11) Луцкий район (65)
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Топ комментарии
+6
до бульбадраніка вже нема питань?
ретрансляторів ніхто не бачить?

агов, драпатий????
ти точно на своєму місці? на захисті україни, якій присягав?
роберт "мадяр"?

чи старшой пріказал заткнутися?
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12.09.2026 20:57 Ответить
+3
Мабут про шахеди теж заборонять писати, слідом за балістикою .
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12.09.2026 21:14 Ответить
+2
Головне не забувайте качати кацапам нафту. А також не бийте по московським аеропортам і енергетиці атопутіннападе
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12.09.2026 21:21 Ответить

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