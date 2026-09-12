Уже несколько часов продолжается массированная атака БпЛА на Волыни: известно о 5 пострадавших
Сегодня, 12 сентября, российские войска уже более четырех часов ведут массированные атаки на Волынскую область, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава ОГА Роман Романюк, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Более 10 вражеских целей вошли в воздушное пространство области во время воздушной тревоги.
Большинство атаковали Ковельскую громаду. Здесь на данный момент ранены 5 человек. Всем оказана медицинская помощь. Погибших нет.
Один случай попадания обломков дрона зафиксирован в пассажирском поезде в Луцке. Погибших и пострадавших нет, людей удалось эвакуировать до попадания.
"Призываю жителей Волыни находиться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги. Россия продолжает террор, в воздушном пространстве снова появились вражеские цели", — подчеркнул глава ОГА.
Что предшествовало
Ранее в "Укрзализныце" сообщили, что враг в очередной раз атаковал железную дорогу. Есть попадания в Луцке и Фастове, пассажиров эвакуировали.
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ретрансляторів ніхто не бачить?
агов, драпатий????
ти точно на своєму місці? на захисті україни, якій присягав?
роберт "мадяр"?
чи старшой пріказал заткнутися?