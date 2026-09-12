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Новини Волинська трагедія
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Уже кілька годин триває масована атака БпЛА на Волині: відомо про 5 травмованих

триває масована атака БпЛА на Волині

Сьогодні, 12 вересня, російські війська вже понад чотири години масовано атакують Волинську область, унаслідок чого є травмовані.

Про це повідомив голова ОВА Роман Романюк, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Понад 10 ворожих цілей зайшли в повітряний простір області під час повітряної тривоги.

Більшість атакували Ковельську громаду. Тут наразі травмовано 5 людей. Усім надана медична допомога. Загиблих немає.

Одне влучання уламків дрона маємо в пасажирський потяг у Луцьку. Загиблих чи постраждалих немає, людей вдалося евакуювати до влучання.

Читайте: Росіяни масово атакують цивільні автомобілі у Краматорську: троє загиблих і четверо поранених. ФОТОрепортаж

"Закликаю волинян бути в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги. росія продовжує терор, в повітряному просторі знову ворожі цілі", - наголосив голова ОВА.

Що передувало

Раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що ворог вчергове атакував залізницю. Є влучання в Луцьку та у Фастові, пасажирів евакуювали.

Також читайте: РФ атакувала три райони Київщини: пошкоджено житло, автівки та об’єкт "Укрзалізниці"

Автор: 

Луцьк (444) обстріл (36677) Ковель (26) Волинська область (900) Ковельський район (12) Луцький район (67)
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Топ коментарі
+5
до бульбадраніка вже нема питань?
ретрансляторів ніхто не бачить?

агов, драпатий????
ти точно на своєму місці? на захисті україни, якій присягав?
роберт "мадяр"?

чи старшой пріказал заткнутися?
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12.09.2026 20:57 Відповісти
+2
Мабут про шахеди теж заборонять писати, слідом за балістикою .
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12.09.2026 21:14 Відповісти
+1
А може то пан навроцький попрохав пана ***** помститися за "волинську різню"? З цього "зденека" станеться...
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12.09.2026 21:12 Відповісти

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