Уже кілька годин триває масована атака БпЛА на Волині: відомо про 5 травмованих

Сьогодні, 12 вересня, російські війська вже понад чотири години масовано атакують Волинську область, унаслідок чого є травмовані.

Про це повідомив голова ОВА Роман Романюк, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Понад 10 ворожих цілей зайшли в повітряний простір області під час повітряної тривоги.

Більшість атакували Ковельську громаду. Тут наразі травмовано 5 людей. Усім надана медична допомога. Загиблих немає.

Одне влучання уламків дрона маємо в пасажирський потяг у Луцьку. Загиблих чи постраждалих немає, людей вдалося евакуювати до влучання.

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"Закликаю волинян бути в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги. росія продовжує терор, в повітряному просторі знову ворожі цілі", - наголосив голова ОВА.

Що передувало

Раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що ворог вчергове атакував залізницю. Є влучання в Луцьку та у Фастові, пасажирів евакуювали.

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