Уже кілька годин триває масована атака БпЛА на Волині: відомо про 5 травмованих
Сьогодні, 12 вересня, російські війська вже понад чотири години масовано атакують Волинську область, унаслідок чого є травмовані.
Про це повідомив голова ОВА Роман Романюк, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Понад 10 ворожих цілей зайшли в повітряний простір області під час повітряної тривоги.
Більшість атакували Ковельську громаду. Тут наразі травмовано 5 людей. Усім надана медична допомога. Загиблих немає.
Одне влучання уламків дрона маємо в пасажирський потяг у Луцьку. Загиблих чи постраждалих немає, людей вдалося евакуювати до влучання.
"Закликаю волинян бути в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги. росія продовжує терор, в повітряному просторі знову ворожі цілі", - наголосив голова ОВА.
Що передувало
Раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що ворог вчергове атакував залізницю. Є влучання в Луцьку та у Фастові, пасажирів евакуювали.
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ретрансляторів ніхто не бачить?
агов, драпатий????
ти точно на своєму місці? на захисті україни, якій присягав?
роберт "мадяр"?
чи старшой пріказал заткнутися?