Китай угрожает отменить встречу Си Цзиньпина и Трампа в случае новых поставок оружия Тайваню, - СМИ
Китай сообщил США, что Пекин намерен отменить запланированную на конец сентября встречу лидеров двух стран, если к тому времени США одобрят какие-либо новые соглашения о продаже оружия Тайваню.
Об этом пишет японское издание Kyodo News со ссылкой на осведомленных собеседников, сообщает Цензор.НЕТ.
Значение встречи для Трампа
Отмечается, что президент США Дональд Трамп, стремясь продемонстрировать определенные дипломатические успехи накануне ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс, придает большое значение проведению саммита с председателем КНР Си Цзиньпином в Белом доме 24 сентября.
Позиция Китая
По данным источников, в ходе подготовки к предстоящему визиту Си Цзиньпина в Вашингтон Китай вновь подтвердил свою позицию о том, что тайваньский вопрос является "красной линией" в двусторонних отношениях.
- Пекин считает этот самоуправляемый демократический остров своей территорией и не исключает его объединения с материком силовым путем.
Во время встречи с Трампом в Пекине в середине мая Си Цзиньпин заявил президенту США, что Тайвань является "важнейшим вопросом" двусторонних отношений, и предупредил о возможном конфликте в случае его ненадлежащего урегулирования.
Тогда же Трамп в интервью отметил, что продажа оружия Тайваню может стать "очень хорошим козырем в переговорах" с Китаем. Это заявление вызвало сомнения относительно давних обязательств Вашингтона в области безопасности перед своими азиатскими союзниками.
Поставки оружия Тайваню
В соответствии с Законом об отношениях с Тайванем, принятым Конгрессом США после разрыва дипломатических отношений с Тайбэем в пользу Пекина в 1979 году, Соединенные Штаты поставляют Тайваню вооружение, чтобы помочь ему поддерживать достаточный потенциал для самообороны.
В декабре прошлого года администрация Трампа объявила о продаже Тайваню пакета вооружений на сумму 11 миллиардов долларов, что стало крупнейшей сделкой в истории и вызвало возмущение со стороны Китая.
- Трамп заявил, что примет Си Цзиньпина и его супругу в Белом доме 24 сентября и устроит в их честь официальный государственный прием. Правительство Китая пока не делало официальных заявлений относительно визита Си Цзиньпина в Соединенные Штаты.
Встреча лидеров в Пекине
Напомним, что в последний раз Дональд Трамп и Си Цзиньпин лично встречались в мае 2026 года во время государственного визита президента США в Пекин.
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