Китай угрожает отменить встречу Си Цзиньпина и Трампа в случае новых поставок оружия Тайваню, - СМИ

Китай сообщил США, что Пекин намерен отменить запланированную на конец сентября встречу лидеров двух стран, если к тому времени США одобрят какие-либо новые соглашения о продаже оружия Тайваню.

Об этом пишет японское издание Kyodo News со ссылкой на осведомленных собеседников, сообщает Цензор.НЕТ.

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Значение встречи для Трампа

Отмечается, что президент США Дональд Трамп, стремясь продемонстрировать определенные дипломатические успехи накануне ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс, придает большое значение проведению саммита с председателем КНР Си Цзиньпином в Белом доме 24 сентября.

Позиция Китая

По данным источников, в ходе подготовки к предстоящему визиту Си Цзиньпина в Вашингтон Китай вновь подтвердил свою позицию о том, что тайваньский вопрос является "красной линией" в двусторонних отношениях.

Пекин считает этот самоуправляемый демократический остров своей территорией и не исключает его объединения с материком силовым путем.

Во время встречи с Трампом в Пекине в середине мая Си Цзиньпин заявил президенту США, что Тайвань является "важнейшим вопросом" двусторонних отношений, и предупредил о возможном конфликте в случае его ненадлежащего урегулирования.

Тогда же Трамп в интервью отметил, что продажа оружия Тайваню может стать "очень хорошим козырем в переговорах" с Китаем. Это заявление вызвало сомнения относительно давних обязательств Вашингтона в области безопасности перед своими азиатскими союзниками.

Поставки оружия Тайваню

В соответствии с Законом об отношениях с Тайванем, принятым Конгрессом США после разрыва дипломатических отношений с Тайбэем в пользу Пекина в 1979 году, Соединенные Штаты поставляют Тайваню вооружение, чтобы помочь ему поддерживать достаточный потенциал для самообороны.

В декабре прошлого года администрация Трампа объявила о продаже Тайваню пакета вооружений на сумму 11 миллиардов долларов, что стало крупнейшей сделкой в истории и вызвало возмущение со стороны Китая.

Трамп заявил, что примет Си Цзиньпина и его супругу в Белом доме 24 сентября и устроит в их честь официальный государственный прием. Правительство Китая пока не делало официальных заявлений относительно визита Си Цзиньпина в Соединенные Штаты.

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Встреча лидеров в Пекине

Напомним, что в последний раз Дональд Трамп и Си Цзиньпин лично встречались в мае 2026 года во время государственного визита президента США в Пекин.

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