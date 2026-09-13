Из-за воздушной тревоги не работают вокзал и общественный транспорт в Ивано-Франковске
В Ивано-Франковске в настоящее время не работает вокзал, а также не курсирует общественный транспорт. Это связано с затянувшейся атакой дронов.
Об этом сообщил в Facebook мэр города Руслан Марцинкив, сообщает Цензор.НЕТ.
Транспорт остановился
"Временно не работает вокзал до отбоя, а также общественный транспорт! Ждем отбоя!", - отметил он.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что дроны атакуют Ивано-Франковскую область: есть пострадавший.
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