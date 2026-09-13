Через повітряну тривогу не працює вокзал та громадський транспорт в Івано-Франківську
В Івано-Франківську наразі не працює вокзал, а також не курсує громадський транспорт. Це пов'язано із затяжною дроновою атакою.
Про це повідомив у фейсбуку мер міста Руслан Марцінків, інформує Цензор.НЕТ.
Транспорт зупинився
"Тимчасово не працює вокзал до відбою, а також громадський транспорт! Очікуємо відбою!", - зазначив він.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що дрони атакують Івано-Франківщину: постраждала людина.
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