Через повітряну тривогу не працює вокзал та громадський транспорт в Івано-Франківську

В Івано-Франківську наразі не працює вокзал, а також не курсує громадський транспорт. Це пов'язано із затяжною дроновою атакою.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Руслан Марцінків, інформує Цензор.НЕТ.

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Транспорт зупинився

"Тимчасово не працює вокзал до відбою, а також громадський транспорт! Очікуємо відбою!", - зазначив він.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що дрони атакують Івано-Франківщину: постраждала людина.

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