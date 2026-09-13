Россия нанесла удар дроном по заводу Cersanit в Звягеле: производство остановлено как минимум на полгода
В ночь с 11 на 12 сентября было совершено нападение на завод по производству керамики Cersanit Invest в Звягеле Житомирской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Cersanit.
Жертв нет
Как отмечается, ущерб предприятию был нанесен реактивными дронами. Все работники, находившиеся в это время на территории завода, были благополучно эвакуированы - никто не погиб.
Есть серьезные повреждения
Атака привела к серьезным повреждениям предприятия, в частности ключевых элементов производственного цикла керамической плитки.
"В нынешних условиях возобновление производства и его дальнейшее функционирование невозможны. В настоящее время проводится детальная оценка масштабов разрушений и связанных с ними убытков. На основании предварительной оценки Cersanit предполагает, что восстановление производственных мощностей завода займет не менее шести месяцев.
Приоритетом компании Cersanit остается безопасность работников и обеспечение охраны территории предприятия", - говорится в сообщении.
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