Россия нанесла удар дроном по заводу Cersanit в Звягеле: производство остановлено как минимум на полгода

В ночь с 11 на 12 сентября было совершено нападение на завод по производству керамики Cersanit Invest в Звягеле Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Cersanit.

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Жертв нет

Как отмечается, ущерб предприятию был нанесен реактивными дронами. Все работники, находившиеся в это время на территории завода, были благополучно эвакуированы - никто не погиб.

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Есть серьезные повреждения

Атака привела к серьезным повреждениям предприятия, в частности ключевых элементов производственного цикла керамической плитки.

"В нынешних условиях возобновление производства и его дальнейшее функционирование невозможны. В настоящее время проводится детальная оценка масштабов разрушений и связанных с ними убытков. На основании предварительной оценки Cersanit предполагает, что восстановление производственных мощностей завода займет не менее шести месяцев.

Приоритетом компании Cersanit остается безопасность работников и обеспечение охраны территории предприятия", - говорится в сообщении.

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