РФ ударила дроном по заводу Cersanit у Звягелі: виробництво зупинено щонайменше на пів року
У ніч з 11 на 12 вересня було здійснено атаку на завод з виробництва кераміки Cersanit Invest у Звягелі на Житомирщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Cersanit.
Жертв немає
Як зазначається, пошкодження підприємству були завдані реактивними дронами. Усі працівники, які перебували в цей час на території заводу, були безпечно евакуйовані - ніхто не загинув.
Є серйозні пошкодження
Атака спричинила серйозні пошкодження підприємства, зокрема ключових елементів виробничого циклу керамічної плитки.
"За нинішнього стану відновлення виробництва та його подальше функціонування неможливі. Наразі триває детальна оцінка масштабів руйнувань і пов’язаних із ними збитків. На підставі попередньої оцінки Cersanit припускає, що відновлення виробничих потужностей заводу триватиме щонайменше шість місяців.
Пріоритетом компанії Cersanit залишається безпека працівників та забезпечення охорони території підприємства", - йдеться у повідомленні.
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