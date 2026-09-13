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Новини
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РФ ударила дроном по заводу Cersanit у Звягелі: виробництво зупинено щонайменше на пів року

Шахед атакував Cersanit

У ніч з 11 на 12 вересня було здійснено атаку на завод з виробництва кераміки Cersanit Invest у Звягелі на Житомирщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Cersanit.

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Жертв немає

Як зазначається, пошкодження підприємству були завдані реактивними дронами. Усі працівники, які перебували в цей час на території заводу, були безпечно евакуйовані - ніхто не загинув.

Також читайте: Ворог ударив по магазину у Звягелі: двоє загиблих. Атаковано три АЗС на Житомирщині. ФОТОрепортаж

Є серйозні пошкодження

Атака спричинила серйозні пошкодження підприємства, зокрема ключових елементів виробничого циклу керамічної плитки.

"За нинішнього стану відновлення виробництва та його подальше функціонування неможливі. Наразі триває детальна оцінка масштабів руйнувань і пов’язаних із ними збитків. На підставі попередньої оцінки Cersanit припускає, що відновлення виробничих потужностей заводу триватиме щонайменше шість місяців.

Пріоритетом компанії Cersanit залишається безпека працівників та забезпечення охорони території підприємства", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Ворог атакував Житомирщину: пошкоджено підприємства та склади у двох громадах

Автор: 

обстріл (36702) Житомирська область (1299) Звягельський район (4) Звягель (2)
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Топ коментарі
+11
Чекаємо потужного відосіка від потужного з черговими пафосними заявами.
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13.09.2026 14:05 Відповісти
+7
А що нового зруйнували СБУ ? Чи Поклад рашу захищає ?
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13.09.2026 14:01 Відповісти
+5
Зеленский призвал найти возможность для «энергетического перемирия» с россией

Зеля просрав ППО, потіжних ударів по кацапстану можна не чекати.
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13.09.2026 14:08 Відповісти

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