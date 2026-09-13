РФ ударила дроном по заводу Cersanit у Звягелі: виробництво зупинено щонайменше на пів року

У ніч з 11 на 12 вересня було здійснено атаку на завод з виробництва кераміки Cersanit Invest у Звягелі на Житомирщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Cersanit.

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Жертв немає

Як зазначається, пошкодження підприємству були завдані реактивними дронами. Усі працівники, які перебували в цей час на території заводу, були безпечно евакуйовані - ніхто не загинув.

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Є серйозні пошкодження

Атака спричинила серйозні пошкодження підприємства, зокрема ключових елементів виробничого циклу керамічної плитки.

"За нинішнього стану відновлення виробництва та його подальше функціонування неможливі. Наразі триває детальна оцінка масштабів руйнувань і пов’язаних із ними збитків. На підставі попередньої оцінки Cersanit припускає, що відновлення виробничих потужностей заводу триватиме щонайменше шість місяців.

Пріоритетом компанії Cersanit залишається безпека працівників та забезпечення охорони території підприємства", - йдеться у повідомленні.

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