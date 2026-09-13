В Литве закрыли аэропорт Вильнюса из-за подозрительного объекта: истребитель НАТО обнаружил стаю птиц

В Литве 13 сентября из-за подозрительного объекта в воздухе временно закрыли аэропорт Вильнюса. Для проверки ситуации также подняли истребитель НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Тревога в Вильнюсе: аэропорт приостановил работу

Воздушную тревогу в столице Литвы объявили в воскресенье, 13 сентября.

Из-за возможной угрозы со стороны беспилотника работу Вильнюсского аэропорта временно приостановили.

Для проверки воздушной обстановки с базы в Шяуляй подняли итальянский истребитель. Он выполняет задачи в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

Пилот истребителя визуально проверил подозрительный объект. После этого выяснилось, что это не был беспилотник.

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Вместо дрона радар зафиксировал птиц

Как пояснили в Национальном центре управления кризисами Литвы, исходные показатели на радарах для беспилотников и птиц могут быть схожими.

После выяснения ситуации работа аэропорта Вильнюса была возобновлена. В общей сложности он был закрыт в течение 38 минут.

Инцидент также не повлиял на проведение Вильнюсского марафона. Мероприятие состоялось по запланированному графику.

В то же время случаи попадания военных беспилотников в воздушное пространство стран Балтии и Финляндии вызывают беспокойство среди членов НАТО.

Альянс усилил мониторинг из-за риска распространения войны за пределы Украины на северные границы с Россией.

Недавно сообщалось, что Польша подняла военный вертолет из-за неизвестного объекта со стороны Беларуси: им оказалась стая птиц.

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