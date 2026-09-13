В Литве закрыли аэропорт Вильнюса из-за подозрительного объекта: истребитель НАТО обнаружил стаю птиц
В Литве 13 сентября из-за подозрительного объекта в воздухе временно закрыли аэропорт Вильнюса. Для проверки ситуации также подняли истребитель НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Тревога в Вильнюсе: аэропорт приостановил работу
Воздушную тревогу в столице Литвы объявили в воскресенье, 13 сентября.
Из-за возможной угрозы со стороны беспилотника работу Вильнюсского аэропорта временно приостановили.
Для проверки воздушной обстановки с базы в Шяуляй подняли итальянский истребитель. Он выполняет задачи в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.
Пилот истребителя визуально проверил подозрительный объект. После этого выяснилось, что это не был беспилотник.
Вместо дрона радар зафиксировал птиц
Как пояснили в Национальном центре управления кризисами Литвы, исходные показатели на радарах для беспилотников и птиц могут быть схожими.
После выяснения ситуации работа аэропорта Вильнюса была возобновлена. В общей сложности он был закрыт в течение 38 минут.
Инцидент также не повлиял на проведение Вильнюсского марафона. Мероприятие состоялось по запланированному графику.
В то же время случаи попадания военных беспилотников в воздушное пространство стран Балтии и Финляндии вызывают беспокойство среди членов НАТО.
Альянс усилил мониторинг из-за риска распространения войны за пределы Украины на северные границы с Россией.
Недавно сообщалось, что Польша подняла военный вертолет из-за неизвестного объекта со стороны Беларуси: им оказалась стая птиц.
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