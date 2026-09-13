У Литві закрили аеропорт Вільнюса через підозрілий об’єкт: винищувач НАТО виявив зграю птахів

У Литві 13 вересня через підозрілий об'єкт у повітрі тимчасово закрили аеропорт Вільнюса. Для перевірки ситуації також підняли винищувач НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

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Тривога у Вільнюсі: аеропорт зупинив роботу

Повітряну тривогу у столиці Литви оголосили в неділю, 13 вересня.

Через можливу загрозу безпілотника роботу Вільнюського аеропорту тимчасово призупинили.

Для перевірки повітряної ситуації з бази в Шяуляї підняли італійський винищувач. Він виконує завдання у межах місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.

Пілот винищувача візуально перевірив підозрілий об'єкт. Після цього з'ясувалося, що він не був безпілотником.

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Замість дрона радар зафіксував птахів

Як пояснили у Національному центрі управління кризами Литви, початкові показники на радарах для безпілотників і птахів можуть бути схожими.

Після з'ясування ситуації роботу аеропорту Вільнюса відновили. Загалом він був закритий протягом 38 хвилин.

Інцидент також не вплинув на проведення Вільнюського марафону. Захід відбувся за запланованим графіком.

Водночас випадки потрапляння військових безпілотників у повітряний простір країн Балтії та Фінляндії викликають занепокоєння серед членів НАТО.

Альянс посилив моніторинг через ризик поширення війни за межі України на північні кордони з Росією.

Нещодавно повідомлялося, що Польща підняла військовий гелікоптер через невідомий об’єкт із боку Білорусі: ним виявилася зграя птахів.

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