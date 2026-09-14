РЛС из состава С-400 поражена в Сочи, под ударами также места запуска ударных БПЛА, - Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины в ночь на 14 сентября нанесли удары по ряду военных объектов РФ, в частности по РЛС 92Н6, входящей в состав комплекса С-400 в Сочи, местам хранения и запуска ударных БПЛА, пунктам управления, радарам и ретрансляторам.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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"13 сентября и в ночь на 14 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российского агрессора", - говорится в сообщении.

Так, в Сочи была поражена многофункциональная радиолокационная станция 92Н6, входящая в состав зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

РЛС 92Н6 — многофункциональная радиолокационная станция. Она обеспечивает сопровождение воздушных целей и наведение на них зенитных ракет. В составе С-400 эта станция является одним из ключевых элементов непосредственного выполнения огневых задач системы ПВО.

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В то же время в районе Курска в России и оккупированного Донецка поражены места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА. В Новогродовке Донецкой области — пункт управления БПЛА подразделения.

"В Литиже, Тростенчике и Липовке Брянской области РФ поражены радиолокационные станции противника.



В районе аэродрома "Саки" на временно оккупированной территории Крыма поражена радиосистема ближней навигации оккупантов.



А в Рохмановом, Красном Стяге и Камене Брянской области РФ — три ретранслятора противника", - отметили там.

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