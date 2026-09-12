Повреждено производство FPV-дронов, склады БПЛА и "Панцирь-С2" под Таганрогом, - СБУ

В ночь на 12 сентября Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны провела операцию в районе Таганрога Ростовской области РФ, в ходе которой нанесла удар по ряду важных объектов российского военного назначения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Что было поражено?

Как отмечается, беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно нанесли удары по:

▪️ Двум складам хранения БПЛА;

▪️ объекту по производству FPV-дронов;

▪️ зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С2";

▪️ резервуару с горюче-смазочными материалами;

▪️ РЛС П-18 "Терек".

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На всех пораженных объектах зафиксированы пожары.

"Уничтожение производственных и складских мощностей БПЛА и FPV-дронов снижает возможности российских войск использовать их против Украины. Это прямой ответ на массированные атаки России, во время которых враг запускает ударные дроны для террора и ударов по гражданской инфраструктуре нашего государства", — отмечают в СБУ.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Таганроге прогремели взрывы: горели промышленные объекты.

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