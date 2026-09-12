Уражено виробництво FPV-дронів, склади БпЛА та "Панцирь-С2" під Таганрогом, - СБУ
У ніч на 12 вересня Служба безпеки України спільно із Силами оборони провела операцію в районі Таганрога Ростовської області РФ, під час якої уразила низку важливих об’єктів російського військового призначення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Що уражено?
Як зазначається, безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно відпрацювали по:
▪️ Двох складах зберігання БпЛА;
▪️ Об’єкту виробництва FPV-дронів;
▪️ Зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцирь-С2";
▪️ Резервуару із пально-мастильними матеріалами;
▪️ РЛС П-18 "Терек".
На всіх уражених обʼєктах зафіксовано пожежі.
"Знищення виробничих і складських потужностей БпЛА та FPV-дронів зменшує можливості російських військ використовувати їх проти України. Це пряма відповідь на масовані атаки росії, під час яких ворог запускає ударні дрони для терору та ударів по цивільній інфраструктурі нашої держави", - наголошують у СБУ.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у Таганрозі пролунали вибухи: горіли промислові об’єкти.
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