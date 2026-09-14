РЛС зі складу С-400 уражено у Сочі, під ударами також місця запуску ударних БпЛА, - Генштаб ЗСУ
Сили оборони України в ніч на 14 вересня уразили низку військових об’єктів РФ, зокрема РЛС 92Н6 зі складу комплексу С-400 у Сочі, місця зберігання та запуску ударних БпЛА, пункти управління, радари й ретранслятори.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"13 вересня та в ніч на 14 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російського агресора", - йдеться в повідомленні.
Так, у Сочі було уражено багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6 зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф".
РЛС 92Н6 – багатофункціональна радіолокаційна станція. Вона забезпечує супровід повітряних цілей та наведення на них зенітних ракет. У складі С-400 ця станція є одним із ключових елементів безпосереднього виконання вогневих завдань системи ППО.
Водночас у районі Курська у Росії та окупованого Донецька уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА. У Новогродівці Донецької області - пункт управління БпЛА підрозділу.
"У Літижі, Тростенчику та Липовці Брянської області рф уражено радіолокаційні станції противника.
У районі аеродрому "Саки" на ТОТ Криму уражено радіосистему ближньої навігації окупантів.
А у Рохмановому, Красному Стязі та Камені Брянської області рф - три ретранслятори противника", - зазначили там.
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