РЛС зі складу С-400 уражено у Сочі, під ударами також місця запуску ударних БпЛА, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України в ніч на 14 вересня уразили низку військових об’єктів РФ, зокрема РЛС 92Н6 зі складу комплексу С-400 у Сочі, місця зберігання та запуску ударних БпЛА, пункти управління, радари й ретранслятори.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"13 вересня та в ніч на 14 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російського агресора", - йдеться в повідомленні.

Так, у Сочі було уражено багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6 зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

РЛС 92Н6 – багатофункціональна радіолокаційна станція. Вона забезпечує супровід повітряних цілей та наведення на них зенітних ракет. У складі С-400 ця станція є одним із ключових елементів безпосереднього виконання вогневих завдань системи ППО.

Читайте: Уражено виробництво FPV-дронів, склади БпЛА та "Панцирь-С2" під Таганрогом, - СБУ

Водночас у районі Курська у Росії та окупованого Донецька уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА. У Новогродівці Донецької області - пункт управління БпЛА підрозділу.

"У Літижі, Тростенчику та Липовці Брянської області рф уражено радіолокаційні станції противника.



У районі аеродрому "Саки" на ТОТ Криму уражено радіосистему ближньої навігації окупантів.



А у Рохмановому, Красному Стязі та Камені Брянської області рф - три ретранслятори противника", - зазначили там.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Слов’янську-на-Кубані після атаки горить НПЗ. ВIДЕО