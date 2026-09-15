БПЛА, РЭБ и управление войсками: украинские военные обучали офицеров НАТО

Фото: LITPOLUKRBRIG

Украинские военнослужащие, имеющие боевой опыт и опыт подготовки, поделились своими знаниями с офицерами Вооруженных сил Польши и Германии.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны, пишет Цензор.НЕТ.

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Серию семинаров по применению уроков Украины в современной войне — в процедурах управления войсками и в процессе принятия решений — провел Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC)

Опыт Украины для НАТО

С помощью теоретических занятий и практических упражнений участники рассмотрели влияние беспилотных систем (БПЛА), радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведывательной поддержки на современные тактические операции.

Семинары стали еще одной возможностью для прямого взаимодействия между военнослужащими Украины и НАТО, позволяя сравнить оперативный опыт с существующими доктринальными подходами.

Представленная экспертиза продемонстрировала важность переосмысления существующих взглядов на проведение маневров, управление и применение сил в технологически управляемой оперативной среде.

Фото: LITPOLUKRBRIG

Фото: LITPOLUKRBRIG

Фото: LITPOLUKRBRIG

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НАТО-Украина: формирование взаимосовместимости

Одним из приоритетов JATEC является передача украинского боевого опыта и оценка возможностей его применения в процессах военного образования, подготовки и тактического планирования НАТО.

"Украинские офицеры приносят опыт реальной современной войны, а практическая отработка позволяет совместно проверить, как этот опыт может быть использован в подготовке войск", — Валерий Вишневский, старший национальный представитель Украины в JATEC, полковник

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Поддержка JATEC учебного курса "Подготовка капитанов"

Трехнедельное мероприятие состоялось в польском городе Люблин в расположении Литовско-польско-украинской бригады (LITPOLUKRBRIG), которая обеспечила инфраструктуру для организации семинаров.

Семинары были проведены в рамках проекта JATEC по поддержке учебного курса "Подготовка капитанов". Цель проекта — содействовать обмену оперативным опытом на тактическом уровне между Вооруженными силами Украины и НАТО.

В Украине реализацию "Подготовки капитанов" с 2022 года поддерживает фонд "Вернись живым", обеспечивая условия для обучения и проживания слушателей.

Офицеры осваивают процедуры TLP (Troop Leading Procedures) — для планирования действий подразделения на уровне роты, а также MDMP (Military Decision Making Process) — для принятия решений на уровне штаба батальона.

Как сообщалось, в Украине благодаря курсу "Подготовка капитанов" с начала полномасштабной войны подготовлено более 1 100 офицеров тактического звена.

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