БпЛА, РЕБ і управління військами: українські військові навчали офіцерів НАТО

Фото: LITPOLUKRBRIG

Українські військовослужбовці з бойовим досвідом і досвідом підготовки поділились своєю експертизою з офіцерами Збройних сил Польщі та Німеччини.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

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Серію семінарів із застосування уроків України у сучасній війні – у процедурах керування військами та у процесі ухвалення рішень – провів Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC)

Досвід України для НАТО

За допомогою теоретичних занять та практичних вправ учасники розглянули вплив безпілотних систем (БпЛА), радіоелектронної боротьби (РЕБ), розвідувальної підтримки на сучасні тактичні операції.

Семінари стали ще однією нагодою для прямої взаємодії між військовослужбовцями України та НАТО, даючи можливість порівняти оперативний досвід з наявними доктринальними підходами.

Надана експертиза продемонструвала важливість переосмислення наявних поглядів стосовно проведення маневрів, управління та застосування сил у технологічно керованому оперативному середовищі.

Фото: LITPOLUKRBRIG

Фото: LITPOLUKRBRIG

Фото: LITPOLUKRBRIG

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські експерти JATEC консультують НАТО щодо протидії дронам, - Міноборони

НАТО-Україна: формування взаємосумісності

Одним із пріоритетів JATEC є передача українського бойового досвіду та оцінка можливостей його застосування в процесах військової освіти, підготовки та тактичного планування НАТО.

Українські офіцери привозять досвід реальної сучасної війни, а практичне відпрацювання дозволяє разом перевірити, як цей досвід може бути використаний у підготовці військ", - Валерій Вишнівський, Старший національний представник України в JATEC, полковник

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Підтримка JATEC навчального курсу "Вишкіл капітанів"

Тритижневий захід відбувся у польському місті Люблін у розташуванні Литовсько-польсько-української бригади (LITPOLUKRBRIG), яка забезпечила інфраструктуру для організації семінарів.

Семінари було проведено в рамках проєкту JATEC з підтримки навчального курсу "Вишкіл капітанів". Мета проєкту – сприяти обміну операційним досвідом на тактичному рівні між Збройними силами України та НАТО.

В Україні реалізацію "Вишколу капітанів" із 2022 року підтримує фонд "Повернись живим", забезпечуючи умови для навчання та проживання слухачів.

Офіцери опановують процедури TLP (Troop Leading Procedures) – для планування дій підрозділу на рівні роти, а також MDMP (Military Decision Making Process) – для ухвалення рішень на рівні штабу батальйону.

Як повідомлялось, в Україні завдяки курсу "Вишкіл капітанів" із початку повномасштабної війни підготовлено понад 1 100 офіцерів тактичної ланки.

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