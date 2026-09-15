Украина должна отказаться от советских методов и создать новую доктрину ведения войны, - Залужный

Бывший глава штаба и посол в Великобритании Валерий Залужный считает, что Украине следует перейти от советских подходов к ведению войны к новой доктрине, основанной на технологиях, изменении стратегий и способов их применения.

Об этом говорится в его колонке для УП, передает Цензор.НЕТ.

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Война

По словам Залужного, именно те ошибки, которые привели к этой войне, не позволили вовремя ее закончить и, главное, не предвидели ее последствий.

"Это война, которая, как и Вторая мировая, началась из-за трусости тех, кого именно в тот момент не убивали. Они считали, что лучше всего — не трогать зверя.

Это война, которая могла закончиться со значительно меньшими потерями, но все те же, кто боялся, что зверь не утолит свои аппетиты и нападет еще и на них, просто сделали вид, что это не их красные линии. Ведь главное — избежать ядерной войны.

Война, которая в результате стала театром сочувствия к ежедневному убийству целой нации, задыхающейся от собственной коррупции", — подчеркнул посол.

По мнению экс-главнокомандующего, прогресс в этой войне существует не для того, чтобы очертить контуры ее окончания, а именно для ее продолжения.

"Ведь для одних — это уверенность в том, что это их не касается, а для других — способ существования и заработка", — добавил Залужный.

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Война развивается

"Именно окончание Второй мировой войны и определило две важные вещи, которые будут характерны и для окончания этой войны, которая неуклонно набирает обороты.

Окончание Второй мировой войны определило место и время начала следующей войны, а также формы и способы, которыми эта война начнётся. И если первое – это лишь повторение ошибок политиками и их избирателями, то второе бесспорно принадлежит научно-техническому прогрессу, который обязательно воспользуется этими ошибками", – пояснил посол.

По его словам, летом 2023 года, когда военные операции на территории Украины приобретали массовый характер и требовали выживания на поле боя, колесо прогресса после почти 80 лет застоя сдвинулось с места.

"Мои первые размышления об этом осенью 2023 года вызвали политические претензии в самой Украине и полное непонимание со стороны представителей бывших ведущих армий мира.

Сегодня в Украине политически и финансово выгодно отходить от торговли завесами и становиться представителем технологий. Те, кто ещё три года назад выдвигали свои претензии ко мне, сегодня уверяют, что технологии — это их единственное правильное решение.

Сегодня каждая выставка вооружений напоминает одновременно сцену из фантастических фильмов и музей прошлых войн. Однако тогда все считали иначе. Кроме прогресса, который набирал обороты и ждал появления новой империи, которая его укротит. Но, к сожалению, все сложилось иначе", — добавил он.

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Доктрина

"Правильно считать, что в 2026 году идет война технологий и не только их. Это также война стратегий и доктрин, которые неуклонно меняются под давлением прогресса. Поэтому большая ошибка — зацикливаться на отдельных технологиях и их пиаре исключительно как на оружии, которое дополняет советскую стратегию и, конечно, требует именно советских исполнителей. Оружия, которое нужно успеть разработать и выгодно продать, а еще лучше при этом непременно деоккупировать хоть какую-то территорию.

Именно желание деоккупировать территории и удержать их советскими методами и стратегиями, только уже с новым оружием, загнало мобилизацию в тупик. Мобилизация давала лишь один шанс, воспользоваться которым становилось все меньше желающих. Потому что войну машин с огромной советской страной, где людей фактически превращают в машины и бросают воевать против настоящих машин, мы не в состоянии выдержать. Проклятый маркетинг, который убивает.

Потому что необходимо, признавая технологии в качестве нового оружия, учитывать закономерности развития военного искусства и непременно на этой основе формировать новые формы и способы их применения. И только после этого проводить организационные изменения в структуре Вооруженных Сил, которые это новое оружие в новых формах и способах применяют. Именно здесь и находится мобилизация как часть новой стратегии, основанной на новом оружии и именно новых, а не советских, формах и методах применения", — пояснил Залужный.

Только создавая системное давление и преимущество над противником, можно подходить к совершенствованию мобилизации, считает экс-глава.

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"Конечно, сегодня это требует времени. Эти изменения абсолютно необратимы и касаются ведения войны на всех уровнях: тактическом, оперативном, стратегическом, а также построения ВПК. Логично, что все это неизбежно приводит к появлению странного для некоторых сегодня слова — доктрина. Именно она, доктрина, и является основой системного воздействия на противника и формирует стратегию видения исключительно будущей победы", — подчеркнул посол.

По словам Залужного, Украина уже ощущает на себе системное давление, которое и является результатом внедрения не только технологий, но и нового доктринального подхода к их применению, включая производство и исследования, как неотъемлемую часть стратегии.

"Именно это дает право России через известных посредников выдвигать нам ультиматумы. Именно это направлено и может привести к целой череде кризисов. Несмотря на то, что в воюющей стране некоторым это все еще кажется смешным, большинству же не нужно объяснять, о каких именно кризисах идет речь. Напомню, что война на истощение — это не только сражения, но и общественные потрясения. Главное — кто первым их вызовет. ...

Итак, для поиска выхода из абсолютно закономерной ситуации необходимо понимание необходимости поиска и реализации именно системного ответа на давление России. Этот системный ответ должен основываться на построении такой стратегии, где совместное производство и внедрение новых технологических решений должны стать частью системных шагов как в плане защиты, так и в плане воздействия на возможности продолжения войны Россией. ...

Украина и Россия превратились в полигоны в режиме реального времени. Поэтому анализ и понимание этой новой логики войны должны помочь не только формировать новые доктрины, тактики и стратегии, но и, прежде всего, дать представление о том, как можно сохранять мир и спокойствие людей, пока за это платим своей кровью мы, украинцы", — подытожил Залужный.

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