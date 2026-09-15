Україна має відмовитися від радянських методів та створити нову доктрину ведення війни, - Залужний

Ексголовком та посол у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що Україна має перейти від радянських підходів до ведення війни до нової доктрини, заснованої на технологіях, зміні стратегій та способів їх застосування.

Про це йдеться у його колонці для УП, передає Цензор.НЕТ.

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Війна

За словами Залужного, саме ті помилки, які призвели до цієї війни, не дали можливості її вчасно закінчити та головне – не передбачили її наслідки.

"Це війна, яка як і Друга світова, розпочалася через боягузтво тих, кого саме на той момент не вбивали. Вони вважали, що найкраще – не чіпати звіра.

Це війна, яка могла закінчитися зі значно меншими втратами, але все ті ж, хто боявся, що звір не вгамує свої апетити і нападе ще й на них, просто зробили вигляд, що це не їхні червоні лінії. Бо головне – уникнути ядерної війни.

Війна, яка в результаті стала театром співчуття щоденного вбивства цілої нації, яка захлинається від власної корупції", - наголосив посол.

На думку ексголовкома, прогрес у цій війні існує не для формування обрисів її закінчення, а саме для її продовження.

"Бо для одних – це впевненість у тому, що це його не стосується, а для інших – спосіб існування та заробітку", - додав Залужний.

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Війна розвивається

"Саме закінчення Другої світової війни і визначило дві важливі речі, що будуть характерними і для закінчення цієї війни, яка невпинно набирає обертів.

Закінчення Другої світової війни визначило місце і час початку наступної війни, а також форми і способи, якими ця війна почнеться. І якщо перше – це лише повторення помилок політиками та їхніми виборцями, то друге беззаперечно належить науково-технічому прогресу, який обов'язково скористається цими помилками", - пояснив посол.

За його словами, влітку 2023 року, коли військові операції на території України набували масового характеру і вимагали виживати на полі бою, колесо прогресу за майже 80 років стояння зрушило з місця.

"Перші мої думки про це восени 2023 року викликали політичні претензії в самій Україні та абсолютне нерозуміння цього представниками колишніх перших армій світу.

Це сьогодні в Україні політично і фінансово вигідно відходити від торгівлі завісами й ставати представником технологій. Ті, хто ще три роки тому вибудовували свої претензії до мене, сьогодні запевняють, що технології – це єдине їхнє правильне рішення.

Це сьогодні кожна виставка озброєнь нагадує сцену з фантастичних фільмів та музею минулих воєн одночасно. Проте тоді всі вважали інакше. Окрім прогресу, який набирав обертів і чекав появи нової імперії, що його вгамує. Проте сталося, на жаль, не так", - додав він.

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Доктрина

"Правильно вважати, що у 2026 році йде війна технологій і не лише їх. Це також війна стратегій і доктрин, що невпинно змінюються під тиском прогресу. Тому велика помилка зациклюватися на окремих технологіях і їхньому піарі лише як на зброї, яка доповнює радянську стратегію і, звісно, потребує саме радянських виконавців. Зброї, яку треба встигнути виробити і вигідно продати, а ще краще при цьому неодмінно деокупувати хоч якусь територію.

Саме бажання деокупувати території і втримати їх радянськими методами та стратегіями, тільки вже з новою зброєю, загнало мобілізацію в глухий кут. Мобілізація давала лише один шанс, скористатися яким ставало все менше охочих. Бо війну машин з величезною радянською країною, де людей фактично перетворюють на машини й кидають воювати проти справжніх машин, ми не в змозі перенести. Клятий маркетинг, що вбиває.

Бо необхідно, визнаючи технології як нову зброю, згадувати закономірності розвитку військового мистецтва і неодмінно за цим формувати нові форми і способи їх застосування. І лише після цього проводити організаційні зміни в структурі Збройних Сил, які цю нову зброю у нових формах і способах застосовують. Саме у цьому місці знаходиться мобілізація як частина нової стратегії, що базується на новій зброї і саме нових, а не радянських, формах і методах застосування", - поясни Залужний.

Лише створенням системного тиску та переваги над ворогом можна підходити до удосконалення мобілізації, вважає ексголовком.

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"Звісно, сьогодні це потребує часу. Ці зміни абсолютно незворотні і стосуються ведення війни на всіх рівнях: тактичному, оперативному, стратегічному, а також побудови ВПК. Логічно, що все це неминуче призводить до появи дивного для деяких сьогодні слова – доктрина. Саме вона, доктрина, і є основою системного впливу на противника і формує стратегію бачення лише майбутньої перемоги", - наголосив посол.

За словами Залужного, Україна вже відчуває на собі системний тиск, який і є результатом впровадження не лише технологій, а й нового доктринального підходу до їхнього застосування, включаючи виробництво і дослідження, як невід'ємну частину стратегії.

"Саме це дає право Росії через відомих посередників висувати нам ультиматуми. Саме це направлено і може призвести до цілої низки криз. Незважаючи на те, що у воюючій країні декому все ще смішно, більшості ж не потрібно пояснювати яких саме криз. Нагадаю, що війна на виснаження – це не тільки битви, а й суспільні злами. Головне – хто перший їх спричинить. ...

Отже, для пошуку виходу із абсолютно закономірної ситуації, потрібне розуміння пошуку і реалізації саме системної відповіді на тиск Росії. Ця системна відповідь має ґрунтуватися на побудові такої стратегії, де сумісне виробництво і впровадження нових технологічних рішень має стати частиною системних кроків як щодо захисту, так і впливу на можливості продовження війни Росією. ...

Україна та Росія перетворилися на полігони в реальному часі. Тому аналіз і розуміння цієї нової логіки війни має допомогти не лише формувати нові доктрини, тактики і стратегії, а й, передовсім, дати бачення того, як можна зберігати мир і спокій людей, поки за це платимо своєю кров'ю ми, українці", - підсумував Залужний.

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