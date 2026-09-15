Путин перенес форум клуба "Валдай" в Москву из-за опасений по поводу украинских дронов, - FT

Диктатор РФ Владимир Путин перенес ежегодную российскую дискуссионную платформу "Валдай" из Сочи в Московскую область, опасаясь украинских беспилотников.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четырех осведомленных собеседников, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По словам двух собеседников издания, смену места проведения инициировала служба безопасности российского диктатора.

Последний раз форум проводился в курортном российском городе Сочи в октябре 2025 года - как отмечает FT, тогда же Путин в последний раз посещал Сочи. Теперь около 120 человек, приглашенных на "Валдай", получили уведомление об изменении места проведения мероприятия. Заседание запланировано на 28 сентября – 1 октября.

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Страх Путина

Собеседники издания отмечают, что место проведения мероприятия изменили из-за опасений по поводу безопасности, в частности из-за угрозы дронов. В течение лета Украина наносила удары по нефтеперерабатывающим заводам вблизи Сочи и других курортов Черного моря.

Путин пока официально не заявлял об участии в нынешнем заседании клуба. В то же время он традиционно посещает форум в его заключительный день.

Дискуссионный форум клуба "Валдай" был основан в 2004 году для продвижения интересов и идеологии Кремля в других странах. Туда приглашают руководство России, а также иностранных журналистов, политологов и экспертов. На этот раз он соберет около 120 представителей из 40 стран.

На сайте мероприятия указано, что в этом году в нем примут участие, в частности, представители Алжира, Аргентины, Бразилии, Канады, Китая, Египта, Эфиопии, Франции, Германии, Индии, Ирана, Италии, Японии, Малайзии, а также Великобритании и Соединенных Штатов.

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