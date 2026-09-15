Путин перенес форум клуба "Валдай" в Москву из-за опасений по поводу украинских дронов, - FT
Диктатор РФ Владимир Путин перенес ежегодную российскую дискуссионную платформу "Валдай" из Сочи в Московскую область, опасаясь украинских беспилотников.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четырех осведомленных собеседников, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По словам двух собеседников издания, смену места проведения инициировала служба безопасности российского диктатора.
Последний раз форум проводился в курортном российском городе Сочи в октябре 2025 года - как отмечает FT, тогда же Путин в последний раз посещал Сочи. Теперь около 120 человек, приглашенных на "Валдай", получили уведомление об изменении места проведения мероприятия. Заседание запланировано на 28 сентября – 1 октября.
Страх Путина
Собеседники издания отмечают, что место проведения мероприятия изменили из-за опасений по поводу безопасности, в частности из-за угрозы дронов. В течение лета Украина наносила удары по нефтеперерабатывающим заводам вблизи Сочи и других курортов Черного моря.
Путин пока официально не заявлял об участии в нынешнем заседании клуба. В то же время он традиционно посещает форум в его заключительный день.
- Дискуссионный форум клуба "Валдай" был основан в 2004 году для продвижения интересов и идеологии Кремля в других странах. Туда приглашают руководство России, а также иностранных журналистов, политологов и экспертов. На этот раз он соберет около 120 представителей из 40 стран.
На сайте мероприятия указано, что в этом году в нем примут участие, в частности, представители Алжира, Аргентины, Бразилии, Канады, Китая, Египта, Эфиопии, Франции, Германии, Индии, Ирана, Италии, Японии, Малайзии, а также Великобритании и Соединенных Штатов.
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