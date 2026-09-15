Путін переніс форум клубу "Валдай" до Москви через побоювання щодо українських дронів, - FT
Диктатор РФ Володимир Путін переніс щорічну російську дискусійну платформу "Валдай" із Сочі до Московської області, побоюючись українських безпілотників.
Про це пише Financial Times із посиланням на чотирьох обізнаних співрозмовників, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами двох співрозмовників видання, зміну локації ініціювала служба безпеки російського диктатора.
Востаннє форум проводили в курортному російському місті Сочі в жовтні 2025 року — як зазначає FT, тоді ж Путін востаннє відвідував Сочі. Тепер близько 120 людей, запрошених на "Валдай", отримали повідомлення про зміну місця проведення заходу. Засідання заплановане на 28 вересня – 1 жовтня.
Страх Путіна
Співрозмовники видання зазначають, що місце заходу змінили через побоювання щодо безпеки, зокрема через загрозу дронів. Протягом літа Україна завдавала ударів по нафтопереробних заводах поблизу Сочі та інших курортів Чорного моря.
Путін поки офіційно не заявляв про участь у цьогорічному засіданні клубу. Водночас він традиційно відвідує форум у його заключний день.
- Дискусійний форум клубу "Валдай" заснували у 2004 році для просування інтересів й ідеології Кремля на інші країни. Туди запрошують керівництво Росії, а також іноземних журналістів, політологів та експертів. Цього разу воно збере близько 120 представників із 40 країн.
На сайті заходу зазначено, що цьогоріч у ньому візьмуть участь, зокрема, представники Алжиру, Аргентини, Бразилії, Канади, Китаю, Єгипту, Ефіопії, Франції, Німеччини, Індії, Ірану, Італії, Японії, Малайзії, а також Великої Британії та Сполучених Штатів.
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