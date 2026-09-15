"Укрзалізниця" повышает тарифы на электрички: билеты будут стоить до 150 грн
"Укрзалізниця" переходит на новую модель ценообразования в пригородных поездах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Укрзалізниці" в Telegram-канале.
Шесть зон: от 30 до 150 гривен
Компания вводит шестизонную систему тарифов. Стоимость проезда будет зависеть от расстояния и составит от 30 до 150 грн.
По новой системе каждая тарифная зона будет охватывать определенное расстояние. Независимо от того, сколько километров в ее пределах проедет пассажир, стоимость билета будет фиксированной.
Будут действовать следующие тарифы:
- до 50 км — 30 грн;
- 51–90 км — 55 грн;
- 91–130 км – 75 грн;
- 131–170 км – 95 грн;
- 171–250 км – 115 грн;
- свыше 250 км – 150 грн.
Новые тарифы будут вводиться постепенно. С 15 сентября они будут действовать в Киевской, Черниговской и Житомирской областях. С 22 сентября новая система заработает в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях. Впоследствии ее распространят и на другие регионы Украины.
"Укрзалізниця" объяснила причины изменения тарифов
Руководство "Укрзализныци" пояснило, что ситуация с пригородными пассажирскими перевозками остается сложной. Часть местных администраций хронически не компенсирует перевозки льготников. В то же время в последние годы подорожали электроэнергия, топливо и другие ресурсы, из-за чего выросла себестоимость перевозок.
"Новая тарифная система позволит частично сократить убытки от пригородных перевозок", - заявляет компания.
При этом пассажиры, преодолевающие максимальное расстояние в пределах своей тарифной зоны, по данным "Укрзализныци", вообще не почувствуют повышения стоимости проезда.
Больше всего подорожание почувствуют пассажиры, которые ездят на более короткие расстояния в пределах новых тарифных зон. Например, поездка до 30 км раньше стоила 20 грн, а по новой системе будет стоить 30 грн. Проезд на 51–60 км подорожает с 35 до 55 грн.
Также в компании ожидают, что изменения помогут сохранить существующие пригородные маршруты и остановки, а больше средств можно будет направить на ремонт и модернизацию пригородных поездов.
Напомним, во вторник, 15 сентября, президент Зеленский провел заседание Штаба, на котором ключевым вопросом были контракты на производство систем защиты для критической инфраструктуры и логистики.
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правильно!
посполиті!!!
микола та василь, ризикуючи життям.
а їх дружини та діти катаючись на електричках!!!!
Вгадайте хто нещодавно придбав чергову 500-метрову яхту та найдорожчі у світі 5-ти порверхові апартаменти.
Це та сама людина, до якої вже 25 років немає питань у "правохоронних органів". І та сама "компанія", яка закупляє світло у Енергоатому і перепродає населенню та бізнесу.
максік!
гоу кататися на електричках.....