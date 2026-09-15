"Укрзалізниця" повышает тарифы на электрички: билеты будут стоить до 150 грн

"Укрзалізниця" переходит на новую модель ценообразования в пригородных поездах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Укрзалізниці" в Telegram-канале.

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Шесть зон: от 30 до 150 гривен

Компания вводит шестизонную систему тарифов. Стоимость проезда будет зависеть от расстояния и составит от 30 до 150 грн.

По новой системе каждая тарифная зона будет охватывать определенное расстояние. Независимо от того, сколько километров в ее пределах проедет пассажир, стоимость билета будет фиксированной.

Будут действовать следующие тарифы:

до 50 км — 30 грн;

51–90 км — 55 грн;

91–130 км – 75 грн;

131–170 км – 95 грн;

171–250 км – 115 грн;

свыше 250 км – 150 грн.

Новые тарифы будут вводиться постепенно. С 15 сентября они будут действовать в Киевской, Черниговской и Житомирской областях. С 22 сентября новая система заработает в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях. Впоследствии ее распространят и на другие регионы Украины.

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"Укрзалізниця" объяснила причины изменения тарифов

Руководство "Укрзализныци" пояснило, что ситуация с пригородными пассажирскими перевозками остается сложной. Часть местных администраций хронически не компенсирует перевозки льготников. В то же время в последние годы подорожали электроэнергия, топливо и другие ресурсы, из-за чего выросла себестоимость перевозок.

"Новая тарифная система позволит частично сократить убытки от пригородных перевозок", - заявляет компания.

При этом пассажиры, преодолевающие максимальное расстояние в пределах своей тарифной зоны, по данным "Укрзализныци", вообще не почувствуют повышения стоимости проезда.

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Больше всего подорожание почувствуют пассажиры, которые ездят на более короткие расстояния в пределах новых тарифных зон. Например, поездка до 30 км раньше стоила 20 грн, а по новой системе будет стоить 30 грн. Проезд на 51–60 км подорожает с 35 до 55 грн.

Также в компании ожидают, что изменения помогут сохранить существующие пригородные маршруты и остановки, а больше средств можно будет направить на ремонт и модернизацию пригородных поездов.

Напомним, во вторник, 15 сентября, президент Зеленский провел заседание Штаба, на котором ключевым вопросом были контракты на производство систем защиты для критической инфраструктуры и логистики.