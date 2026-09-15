Укрзалізниця підвищує тарифи на електрички: квитки коштуватимуть до 150 грн

"Укрзалізниця" переходить на нову модель ціноутворення у приміських поїздах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці" в телеграм-каналі.

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Шість зон: від 30 до 150 гривень

Компанія запроваджує шестизонову систему тарифів. Вартість проїзду залежатиме від відстані та становитиме від 30 до 150 грн.

За новою системою кожна тарифна зона охоплюватиме певну відстань. Незалежно від того, скільки кілометрів у її межах проїде пасажир, вартість квитка буде фіксованою.

Діятимуть такі тарифи:

до 50 км – 30 грн;

51–90 км – 55 грн;

91–130 км – 75 грн;

131–170 км – 95 грн;

171–250 км – 115 грн;

понад 250 км – 150 грн.

Нові тарифи запроваджуватимуть поступово. З 15 вересня вони діятимуть у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. Із 22 вересня нова система запрацює в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях. Згодом її поширять і на інші регіони України.

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Укрзалізниця пояснила причини зміни тарифів

Команда "Укрзалізниці" пояснила, що ситуація з приміськими пасажирськими перевезеннями залишається складною. Частина місцевих адміністрацій хронічно не компенсує перевезення пільговиків. Водночас протягом останніх років подорожчали електроенергія, пальне та інші ресурси, через що зросла собівартість перевезень.

"Нова тарифна система дасть змогу частково скоротити збитки від приміських перевезень", – заявляє компанія.

При цьому пасажири, які долають максимальну відстань у межах своєї тарифної зони, за даними "Укрзалізниці", взагалі не відчують підвищення вартості проїзду.

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Найбільше подорожчання відчують пасажири, які їздять на коротші відстані в межах нових тарифних зон. Наприклад, поїздка до 30 км раніше коштувала 20 грн, а за новою системою коштуватиме 30 грн. Проїзд на 51–60 км подорожчає з 35 до 55 грн.

Також у компанії очікують, що зміни допоможуть зберегти наявні приміські маршрути та зупинки, а більше коштів можна буде спрямувати на ремонт і модернізацію приміських поїздів.

Нагадаємо, у вівторок, 15 вересня, президент Зеленський провів засідання Ставки, на якому ключовим питанням були контракти на виробництво систем захисту для критичної інфраструктури та логістики.