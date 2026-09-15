Проект бюджета-2027 внесли в Верховную Раду
Правительственный проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2027 год" был зарегистрирован в Верховной Раде под № 16000.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая информация опубликована на сайте парламента во вторник, 15 сентября.
Проект бюджета зарегистрирован в Верховной Раде
В соответствии с Бюджетным кодексом, правительство должно внести проект государственного бюджета на следующий год в Верховную Раду до 15 сентября включительно.
Ранее сообщалось, что в проекте государственного бюджета Украины на 2027 год предусмотрено повышение минимальной заработной платы и прожиточного минимума.
Также прогнозируется, что курс доллара на конец 2027 года составит 48,3 гривны за доллар.
Ранее народный депутат Ярослав Железняк отметил, что в проекте государственного бюджета на 2027 год предусмотрено увеличение финансирования на обеспечение деятельности президента и Офиса президента.
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