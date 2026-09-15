Рада должна принять семь законопроектов для получения миллиардов долларов, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть семь законопроектов, необходимых для получения финансовой поддержки от международных партнеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем обращении главы государства.

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Зеленский назвал семь законопроектов для финансирования Украины

По словам президента, большинство из этих документов парламент должен рассмотреть в первом чтении. При этом каждый из них необходим для финансирования дефицита государственного бюджета.

"Семь законопроектов в повестке дня, большинство из них - это первое чтение, но каждый из них нужен для финансирования дефицита государственного бюджета", - заявил Зеленский.

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Президент поблагодарил парламентариев за положительные голосования 15 сентября и отметил, что в течение недели на рассмотрение Верховной Рады будет вынесен еще ряд важных документов.

Зеленский подчеркнул, что эти решения касаются не отдельных политических сил или должностных лиц, а финансовой устойчивости всей страны.

По его словам, часть необходимых решений может быть сложной, неприятной и непопулярной. В то же время без них невозможно обеспечить полную потребность Украины в обороне и устойчивости.

"Это вопросы государственного значения, которые касаются всех, абсолютно всех в Украине, а не кого-то отдельно - не отдельной партии, группы или личности", - сказал президент.

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Положительные голосования должны обеспечить миллиарды долларов

Зеленский отметил, что положительные решения Верховной Рады могут обеспечить Украине поступление миллиардов долларов от международных партнеров.

Эти средства необходимы, в частности, для покрытия дефицита государственного бюджета.

"Дефицит нужно покрыть. Это миллиарды долларов, которые Украине могут принести именно положительные голосования. Я прошу всех в нашем государстве быть одинаково результативными ради Украины", - подчеркнул глава государства.

Отдельно президент упомянул решения, которые Верховная Рада уже поддержала 15 сентября. В частности, парламентарии приняли кадровое решение в отношении генерального прокурора.

Также депутаты поддержали ужесточение уголовной ответственности за мошеннические колл-центры и махинации в банковской сфере.