Рада должна принять семь законопроектов для получения миллиардов долларов, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть семь законопроектов, необходимых для получения финансовой поддержки от международных партнеров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем обращении главы государства.
Зеленский назвал семь законопроектов для финансирования Украины
По словам президента, большинство из этих документов парламент должен рассмотреть в первом чтении. При этом каждый из них необходим для финансирования дефицита государственного бюджета.
"Семь законопроектов в повестке дня, большинство из них - это первое чтение, но каждый из них нужен для финансирования дефицита государственного бюджета", - заявил Зеленский.
Президент поблагодарил парламентариев за положительные голосования 15 сентября и отметил, что в течение недели на рассмотрение Верховной Рады будет вынесен еще ряд важных документов.
Зеленский подчеркнул, что эти решения касаются не отдельных политических сил или должностных лиц, а финансовой устойчивости всей страны.
По его словам, часть необходимых решений может быть сложной, неприятной и непопулярной. В то же время без них невозможно обеспечить полную потребность Украины в обороне и устойчивости.
"Это вопросы государственного значения, которые касаются всех, абсолютно всех в Украине, а не кого-то отдельно - не отдельной партии, группы или личности", - сказал президент.
Положительные голосования должны обеспечить миллиарды долларов
Зеленский отметил, что положительные решения Верховной Рады могут обеспечить Украине поступление миллиардов долларов от международных партнеров.
Эти средства необходимы, в частности, для покрытия дефицита государственного бюджета.
"Дефицит нужно покрыть. Это миллиарды долларов, которые Украине могут принести именно положительные голосования. Я прошу всех в нашем государстве быть одинаково результативными ради Украины", - подчеркнул глава государства.
Отдельно президент упомянул решения, которые Верховная Рада уже поддержала 15 сентября. В частности, парламентарии приняли кадровое решение в отношении генерального прокурора.
Также депутаты поддержали ужесточение уголовной ответственности за мошеннические колл-центры и махинации в банковской сфере.
- К слову, Зеленский в интервью CBS News заявил, чтоРоссия дважды за последние недели наносила удары беспилотниками по самолету, на котором он летел.
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