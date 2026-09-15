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Новости Самолет Зеленского
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Россия дважды за последние недели пыталась атаковать мой самолет дронами в Молдове, - Зеленский

зеленський

Россия дважды за последние недели наносила удары беспилотниками по самолету, на котором летел президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом глава государства рассказал в интервью CBS News во вторник, сообщает Цензор.НЕТ.

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Две попытки атаки через Кишинев

"В Молдове находился мой президентский самолет, и именно поэтому они атаковали Молдову. Когда мы возвращались домой, снова через Кишинев, они сделали то же самое", - сказал Зеленский.

 Зеленский рассказал CBS News, что один или два дрона также залетели в воздушное пространство Молдовы во время его обратного рейса в Украину несколькими днями позже - об этом инциденте ранее не сообщалось.

Украинские чиновники тогда заявляли, что все члены президентской делегации в безопасности, а был ли инцидент преднамеренным - на тот момент оставалось неясным. Глава государства заявил, что это было частью российской стратегии запугивания его самого и других иностранных лидеров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беспилотник, задержавший вылет самолета Зеленского, оказался "шахедом", - Минобороны Молдовы

Удар по поезду с иностранными делегатами

В воскресенье российский дрон нанес удар по пассажирскому поезду, в котором ехали иностранные высокопоставленные лица с визитом в Украину, в частности высокопоставленные европейские чиновники и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус - это вынудило их эвакуироваться вблизи польской границы.

"Возможно, они не знали, что там были американцы, а возможно, наоборот, знали, потому что я им не доверяю. Я думаю, что они знали", - сказал Зеленский CBS News, добавив, что именно поэтому, когда в поезде находилась большая делегация европейцев и американцев, по нему нанесли удар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воздушное пространство Молдовы нарушили два беспилотника, - Минобороны страны

Инцидент с самолетом Зеленского

  • Напомним, 9 сентября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил, что в самолет президента Украины Владимира Зеленского и первой леди "чуть не попали дроном" во время вылета из Молдовы в Осло. Украинский лидер направлялся на церемонию прощания с королем Норвегии Харальдом.
  • Отметим, что примерно во время вылета самолета Зеленского из Кишинева в Молдове действительно частично закрывали воздушное пространство из-за российского дрона, залетевшего в страну. Впрочем, о поражении в районе аэропорта Кишинева не сообщалось. Беспилотник покинул воздушное пространство Молдовы, улетев в Румынию.
  • Власти Молдовы заявили, что самолет президента Украины Владимира Зеленского 8 сентября вылетел из Кишинева с задержкой из-за временного закрытия воздушного пространства после обнаружения российского беспилотника. В то же время в Кишиневе не подтвердили заявление премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере.
  • 10 сентября власти Молдовы сообщили, что российский дрон упал и взорвался в 160 километрах от международного аэропорта Кишинева.
  • В Офисе президента заявили, что самолет Зеленского не находился одновременно в воздухе с российским дроном, залетевшим в Молдову, а Украина следила за его полетом и ждала, пока БПЛА исчезнет с радаров.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25833) Молдова (2133) самолет (3892)
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Топ комментарии
+23
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15.09.2026 22:01 Ответить
+15
Коли дрон впав за 160 км. від твого літака.

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15.09.2026 22:05 Ответить
+13
Брехливиий уйобок, дихає брехнею, живиться брехнею, брехнею воно й захлинеться...
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15.09.2026 22:03 Ответить

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