Росія двічі за останні тижні намагалася атакувати мій літак дронами у Молдові, - Зеленський
Росія двічі за останні тижні цілилася безпілотниками по літаку, яким летів президент України Володимир Зеленський.
Про це голова держави розповів в інтерв'ю CBS News у вівторок, інформує Цензор.НЕТ.
Дві спроби атаки через Кишинів
"У Молдові був мій президентський літак, і саме тому вони атакували Молдову. Коли ми поверталися додому, знову через Кишинів, вони зробили те саме", — сказав Зеленський.
Зеленський розповів CBS News, що один чи два дрони також залетіли в повітряний простір Молдови під час його зворотного рейсу до України кількома днями пізніше — про цей інцидент раніше не повідомлялося.
Українські посадовці тоді заявляли, що всі члени президентської делегації в безпеці, а чи був інцидент навмисним — на той момент лишалося незрозумілим. Голова держави заявив, що це була частина російської стратегії залякування його самого та інших іноземних лідерів.
Удар по потягу з іноземними делегатами
У неділю російський дрон вдарив по пасажирському потягу, яким їхали іноземні високопосадовці з візитом в Україну, зокрема високопоставлені європейські чиновники та колишній директор ЦРУ Девід Петреус — це змусило їх евакуюватися поблизу польського кордону.
"Можливо, вони не знали, що там були американці, а можливо, навпаки, знали, бо я їм не довіряю. Я думаю, що вони знали", — сказав Зеленський CBS News, додавши, що саме тому, коли у потязі перебувала велика делегація європейців та американців, по ньому завдали удару.
Інцидент з літаком Зеленського
- Нагадаємо, 9 вересня прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що в літак президента України Володимира Зеленського та першої леді "мало не поцілили дроном" під час вильоту з Молдови до Осло. Український лідер прямував на церемонію прощання з королем Норвегії Гаральдом.
- Зазначимо, що приблизно в час вильоту літака Зеленського з Кишинева у Молдові дійсно частково закривали повітряний простір через російський дрон, що залетів до країни. Втім, про ураження в районі аеропорту Кишинева не повідомляли. Безпілотник залишив повітряний простір Молдови, вилетівши до Румунії.
- Влада Молдови заявила, що літак президента України Володимира Зеленського 8 вересня вилетів із Кишинева із затримкою через тимчасове закриття повітряного простору після виявлення російського безпілотника. Водночас у Кишиневі не підтвердили заяву прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере.
- 10 вересня влада Молдови повідомила, що російський дрон впав і вибухнув за 160 кілометрів від міжнародного аеропорту Кишинева.
- В Офісі президента заявили, що літак Зеленського не перебував одночасно в повітрі з російським дроном, який залетів у Молдову, а Україна стежила за його польотом і чекала, поки БпЛА зникне з радарів.
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