Росія двічі за останні тижні намагалася атакувати мій літак дронами у Молдові, - Зеленський

Росія двічі за останні тижні цілилася безпілотниками по літаку, яким летів президент України Володимир Зеленський.

Про це голова держави розповів в інтерв'ю CBS News у вівторок, інформує Цензор.НЕТ.

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Дві спроби атаки через Кишинів

"У Молдові був мій президентський літак, і саме тому вони атакували Молдову. Коли ми поверталися додому, знову через Кишинів, вони зробили те саме", — сказав Зеленський.

Зеленський розповів CBS News, що один чи два дрони також залетіли в повітряний простір Молдови під час його зворотного рейсу до України кількома днями пізніше — про цей інцидент раніше не повідомлялося.

Українські посадовці тоді заявляли, що всі члени президентської делегації в безпеці, а чи був інцидент навмисним — на той момент лишалося незрозумілим. Голова держави заявив, що це була частина російської стратегії залякування його самого та інших іноземних лідерів.

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Удар по потягу з іноземними делегатами

У неділю російський дрон вдарив по пасажирському потягу, яким їхали іноземні високопосадовці з візитом в Україну, зокрема високопоставлені європейські чиновники та колишній директор ЦРУ Девід Петреус — це змусило їх евакуюватися поблизу польського кордону.

"Можливо, вони не знали, що там були американці, а можливо, навпаки, знали, бо я їм не довіряю. Я думаю, що вони знали", — сказав Зеленський CBS News, додавши, що саме тому, коли у потязі перебувала велика делегація європейців та американців, по ньому завдали удару.

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Інцидент з літаком Зеленського

Нагадаємо, 9 вересня прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що в літак президента України Володимира Зеленського та першої леді "мало не поцілили дроном" під час вильоту з Молдови до Осло. Український лідер прямував на церемонію прощання з королем Норвегії Гаральдом.

Зазначимо, що приблизно в час вильоту літака Зеленського з Кишинева у Молдові дійсно частково закривали повітряний простір через російський дрон, що залетів до країни. Втім, про ураження в районі аеропорту Кишинева не повідомляли. Безпілотник залишив повітряний простір Молдови, вилетівши до Румунії.

Влада Молдови заявила, що літак президента України Володимира Зеленського 8 вересня вилетів із Кишинева із затримкою через тимчасове закриття повітряного простору після виявлення російського безпілотника. Водночас у Кишиневі не підтвердили заяву прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере.

10 вересня влада Молдови повідомила, що російський дрон впав і вибухнув за 160 кілометрів від міжнародного аеропорту Кишинева.

В Офісі президента заявили, що літак Зеленського не перебував одночасно в повітрі з російським дроном, який залетів у Молдову, а Україна стежила за його польотом і чекала, поки БпЛА зникне з радарів.

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