Рада має ухвалити сім законопроєктів для отримання мільярдів доларів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Верховна Рада цього тижня має розглянути сім законопроєктів, необхідних для отримання фінансової підтримки від міжнародних партнерів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави.

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Зеленський назвав сім законопроєктів для фінансування України

За словами президента, більшість із цих документів парламент має розглянути у першому читанні. Водночас кожен із них необхідний для фінансування дефіциту державного бюджету.

"Сім законопроєктів в порядку денному, більшість з них — це перше читання, але кожен з них потрібен для фінансування дефіциту державного бюджету", — заявив Зеленський.

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Президент подякував парламентарям за позитивні голосування 15 вересня та зазначив, що протягом тижня на розгляд Верховної Ради винесуть ще низку важливих документів.

Зеленський наголосив, що ці рішення стосуються не окремих політичних сил чи посадовців, а фінансової стійкості всієї країни.

За його словами, частина необхідних рішень може бути складною, неприємною та непопулярною. Водночас без них неможливо забезпечити повну потребу України в обороні та стійкості.

"Це питання державного значення, які стосуються всіх, абсолютно всіх в Україні, а не когось окремо — не окрему партію, групу чи особистість", — сказав президент.

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Позитивні голосування мають забезпечити мільярди доларів

Зеленський зазначив, що позитивні рішення Верховної Ради можуть забезпечити Україні надходження мільярдів доларів від міжнародних партнерів.

Ці кошти необхідні, зокрема, для покриття дефіциту державного бюджету.

"Дефіцит треба закрити. Це мільярди доларів, які Україні можуть принести саме позитивні голосування. Я прошу усіх в нашій державі бути однаково результативними заради України", — наголосив глава держави.

Окремо президент згадав рішення, які Верховна Рада вже підтримала 15 вересня. Зокрема, парламентарі ухвалили кадрове рішення щодо генерального прокурора.

Також депутати підтримали посилення кримінальної відповідальності за шахрайські колцентри та махінації у банківській сфері.