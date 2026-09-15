Проєкт бюджету-2027 внесли до Верховної Ради

Урядовий проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2027 рік" зареєстрували у Верховній Раді під №16000.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідна інформація опублікована на сайті парламенту у вівторок, 15 вересня.

Проєкт бюджету зареєстрували у Верховній Раді

Відповідно до Бюджетного кодексу, уряд має внести проєкт державного бюджету на наступний рік до Верховної Ради до 15 вересня включно.

Раніше повідомлялося, що у проєкті державного бюджету України на 2027 рік передбачене підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Також прогнозується, що курс долара на кінець 2027 року становитиме 48,3 гривні за долар.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що у проєкті державного бюджету на 2027 рік передбачено збільшення фінансування на забезпечення діяльності президента та Офісу президента.

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