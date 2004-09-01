Партнеры должны предоставить Украине не менее 1 триллиона гривен помощи для ВСУ, - Корецкий

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что Силы обороны будут нуждаться в значительной финансовой поддержке в 2027 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

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На оборону заложено почти 4,9 триллиона гривен

По словам премьера, только на оборону в проекте государственного бюджета Украины на 2027 год предусмотрено 4 триллиона 885 миллиардов гривен. "Это почти 44% ВВП", - уточнил Корецкий.

Кроме того, Украина будет получать от стран-партнеров материально-техническую помощь. Речь идет, в частности, о:

ракеты;

оружие;

техника;

снаряды;

средства поражения.

Правительство рассчитывает, что общий объем такой помощи составит не менее 1 триллиона гривен.

"И это даже больше, чем в этом году", - заявил премьер.

В то же время Корецкий подчеркнул, что потребности Сил обороны в 2027 году будут значительно выше.

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В правительстве подсчитывают дополнительные потребности армии

Премьер отметил, что стоимость войны растет, поэтому правительство продолжает работать над точными расчетами необходимого финансирования.

"Стоимость войны растет. Работаем над завершением точных расчетов", - сообщил Корецкий.