Партнеры должны предоставить Украине не менее 1 триллиона гривен помощи для ВСУ, - Корецкий
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что Силы обороны будут нуждаться в значительной финансовой поддержке в 2027 году.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении, опубликованном в Telegram-канале.
На оборону заложено почти 4,9 триллиона гривен
По словам премьера, только на оборону в проекте государственного бюджета Украины на 2027 год предусмотрено 4 триллиона 885 миллиардов гривен. "Это почти 44% ВВП", - уточнил Корецкий.
Кроме того, Украина будет получать от стран-партнеров материально-техническую помощь. Речь идет, в частности, о:
- ракеты;
- оружие;
- техника;
- снаряды;
- средства поражения.
Правительство рассчитывает, что общий объем такой помощи составит не менее 1 триллиона гривен.
"И это даже больше, чем в этом году", - заявил премьер.
В то же время Корецкий подчеркнул, что потребности Сил обороны в 2027 году будут значительно выше.
В правительстве подсчитывают дополнительные потребности армии
Премьер отметил, что стоимость войны растет, поэтому правительство продолжает работать над точными расчетами необходимого финансирования.
"Стоимость войны растет. Работаем над завершением точных расчетов", - сообщил Корецкий.
- Ранее сообщалось, что Министерство финансов обнародовало проект государственного бюджета на 2027 год. Доходы бюджета в следующем году запланированы на уровне 5 триллионов 648 миллиардов гривен.
- Кабинет Министров Украины также внес в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете на 2027 год. Приоритетом документа является финансирование сектора безопасности и обороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль