Партнери мають надати Україні не менше 1 трильйона гривень допомоги для ЗСУ, - Корецький
Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що Сили оборони потребуватимуть значної фінансової підтримки у 2027 році.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві, оприлюдненій у телеграм-каналі.
На оборону заклали майже 4,9 трильйона гривень
За словами прем’єра, лише на оборону в проєкті державного бюджету України на 2027 рік передбачено 4 трильйони 885 мільярдів гривень. "Це майже 44% ВВП", — уточнив Корецький.
Додатково Україна отримуватиме від країн-партнерів матеріально-технічну допомогу. Йдеться, зокрема, про:
- ракети;
- зброю;
- техніку;
- снаряди;
- засоби ураження.
Уряд розраховує, що загальний обсяг такої допомоги становитиме не менше 1 трильйона гривень.
"І це навіть більше, ніж цього року", — заявив прем’єр.
Водночас Корецький наголосив, що потреби Сил оборони у 2027 році будуть значно вищими.
В уряді рахують додаткові потреби армії
Прем’єр зазначив, що вартість війни зростає, тому уряд продовжує працювати над точними розрахунками необхідного фінансування.
"Вартість війни стає дорожчою. Працюємо над фіналізацією точних розрахунків", — повідомив Корецький.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів оприлюднило проєкт державного бюджету на 2027 рік. Доходи бюджету наступного року заплановані на рівні 5 трильйонів 648 мільярдів гривень.
- Кабінет Міністрів України також вніс до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет на 2027 рік. Пріоритетом документа є фінансування сектору безпеки та оборони.
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