Партнери мають надати Україні не менше 1 трильйона гривень допомоги для ЗСУ, - Корецький

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що Сили оборони потребуватимуть значної фінансової підтримки у 2027 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві, оприлюдненій у телеграм-каналі.

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На оборону заклали майже 4,9 трильйона гривень

За словами прем’єра, лише на оборону в проєкті державного бюджету України на 2027 рік передбачено 4 трильйони 885 мільярдів гривень. "Це майже 44% ВВП", — уточнив Корецький.

Додатково Україна отримуватиме від країн-партнерів матеріально-технічну допомогу. Йдеться, зокрема, про:

ракети;

зброю;

техніку;

снаряди;

засоби ураження.

Уряд розраховує, що загальний обсяг такої допомоги становитиме не менше 1 трильйона гривень.

"І це навіть більше, ніж цього року", — заявив прем’єр.

Водночас Корецький наголосив, що потреби Сил оборони у 2027 році будуть значно вищими.

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В уряді рахують додаткові потреби армії

Прем’єр зазначив, що вартість війни зростає, тому уряд продовжує працювати над точними розрахунками необхідного фінансування.

"Вартість війни стає дорожчою. Працюємо над фіналізацією точних розрахунків", — повідомив Корецький.