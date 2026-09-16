РФ обстреляла Славянск: погибли два человека, есть раненая

В Славянске Донецкой области в результате российских обстрелов за последние сутки погибли два человека. Еще одна женщина получила ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате обстрелов в городе повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

В результате атак погибли два человека. Еще одна женщина получила ранения.

Информация о масштабах повреждений уточняется.

Что предшествовало?

За последние сутки в Славянске армия РФ применила две авиабомбы КАБ-250 и беспилотники. Погиб один человек, еще трое пострадали, среди них мальчик 2012 года рождения. Повреждены многоквартирный дом и 24 частных дома, торговый павильон и автомобиль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский "Ланцет" атаковал скорую помощь на Донетчине: медик погиб, еще два человека ранены