РФ обстреляла Славянск: погибли два человека, есть раненая
В Славянске Донецкой области в результате российских обстрелов за последние сутки погибли два человека. Еще одна женщина получила ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.
В результате обстрелов в городе повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
В результате атак погибли два человека. Еще одна женщина получила ранения.
Информация о масштабах повреждений уточняется.
Что предшествовало?
За последние сутки в Славянске армия РФ применила две авиабомбы КАБ-250 и беспилотники. Погиб один человек, еще трое пострадали, среди них мальчик 2012 года рождения. Повреждены многоквартирный дом и 24 частных дома, торговый павильон и автомобиль.
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