РФ обстріляла Слов’янськ: загинули двоє людей, є поранена
У Слов’янську Донецької області внаслідок російських обстрілів за минулу добу загинули двоє людей. Ще одна жінка дістала поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Словʼянської ВМА Вадим Лях.
Через обстріли в місті пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.
Внаслідок атак загинули двоє людей. Ще одна жінка отримала поранення.
Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.
Що передувало?
Минулої доби у Слов'янську армія РФ застосувала дві авіабомби КАБ-250 та безпілотники. Загинула людина, ще троє постраждали, серед них хлопчик 2012 року народження. Пошкоджено багатоквартирний та 24 приватних будинки, торговий павільйон і автомобіль.
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