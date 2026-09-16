РФ обстріляла Слов’янськ: загинули двоє людей, є поранена

У Слов’янську Донецької області внаслідок російських обстрілів за минулу добу загинули двоє людей. Ще одна жінка дістала поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Словʼянської ВМА Вадим Лях.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Через обстріли в місті пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.

Внаслідок атак загинули двоє людей. Ще одна жінка отримала поранення.

Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

Що передувало?

Минулої доби у Слов'янську армія РФ застосувала дві авіабомби КАБ-250 та безпілотники. Загинула людина, ще троє постраждали, серед них хлопчик 2012 року народження. Пошкоджено багатоквартирний та 24 приватних будинки, торговий павільйон і автомобіль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський "Ланцет" атакував швидку на Донеччині: медик загинув, ще двоє людей поранені