За первые 15 дней сентября Силы беспилотных систем подтвердили потери в 6280 российских военнослужащих — на 25,6 % больше, чем за аналогичный период августа.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

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Уничтожение врага

"+25,6% подтвержденных в "Delta" потерь за две недели сентября по сравнению с двумя неделями августа (6280 трупов против 4998) результативно отработано "Птахами" СБС.

"Нет мобилизации" в РФ осуществляется тихо, чтобы никто на болотах не успел испугаться и сбежать", — отметил он.

По словам Мадяра, в период с 1 по 15 сентября россияне потеряли 6 280 военнослужащих в результате безвозвратных и санитарных потерь. А с 1 по 15 августа — 4 998.

Среднесуточный показатель СБС в сентябре на данный момент составляет 419 подтвержденных потерь врага в сутки.

"Львиная доля результатов СБС исключительно по живой силе за 15 суток сентября пришлась на Добропольский (1806 тушек), Гуляйпольский (1927 тушек) и Покровский (617 тушек) направления.

Месячный плановый показатель предполагает уничтожение "Птахами" СБС в сентябре 12,5 тыс. личного состава противника (в августе — 11 010 подтвержденных) при сохранении темпов пополнения врагом живой силы и благоприятных погодных условиях", — добавил командующий.

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Потери будут расти

В течение октября-декабря 2026 года Мадяр ожидает интенсификации в связи с намерением противника привлечь дополнительные 300 тыс. единиц живой силы, что составит ровно вдвое больше предыдущих ежемесячных пополнений (70 тыс./месяц мобилизации + контракты против 35 тысяч среднемесячных контрактников + призывников в течение января-августа 2026 года).

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